Tras varias semanas consecutivas vibrando con el cante jondo más tradicional o de raíz, llega esta noche a “Los viernes flamencos del Ramos” el espectáculo de Diego Villegas “Vientos de Sanlúcar”. Una propuesta coral en la que el músico gaditano lleva la batuta pero en la que participan otros grandes del género en el momento actual: Ana Gómez al cante, David Caro a la guitarra, Noelia Vilches al baile y Carlos Merino a la Percusión: “ Yo lidero la banda pero cada uno tenemos nuestras propias carreras y espectáculos así que mostraremos el arte de cada uno de nosotros”, dice Diego.

A pesar de sus 34 años, este portento de la música lleva 20 años sobre el escenario. Al hablar con él es fácil perder la cuenta de los instrumentos que maneja: “Empecé con la guitarra clásica en el conservatorio. Después con la flauta y el clarinete a través de una banda de música y después ya aprendí el saxo y a armónica de forma autodidacta”

Aún con todo esto, Diego supura flamenco por los cuatro costados, no sólo por su tierra natal, Sanlúcar, sino por la influencia de su hermana,la cantaora Raquel Villegas, que le ha servido siempre de guía: “Yo me inicié en el tablao de mi hermana en Madrid por lo tanto el flamenco es mi lenguaje. No me gusta que se hable de fusión porque eso es relativo y es un tópico. Mis instrumentos amplían fronteras pero tienen esa base. En mi concierto hay tangos, fandangos, tarantos y en las letras y falsetas a pesar de abrir las fronteras armónicas sigue siendo flamenco”.

Diego Villegas afronta esta temporada con ilusión: “Si antes agradecía cada escenario que pisaba imagínate ahora después de todo lo que ha pasado. Y eso que para mí el confinamiento ha sido un tiempo feliz , de descanso, de estar conmigo mismo, con los míos. Llevaba mucho tiempo sin parar dos días seguidos en casa y lo necesitaba. Otra cosa es lo que pasaba de puertas afuera que me ha parecido horrible e incomprensible a la vez”