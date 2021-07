El alcalde de la ciudad, Francisco Guarido, mantendrá hoy una reunión con el comité de empresa de Zamora Limpia tras las quejas de la empresa por la adjudicación del contrato de servicio de recogida de basuras y limpieza viaria, con el objetivo de explicarles la razones de la decisión de la adjudicación a la compañía Cespa.

Guarido explicó ayer que las cinco empresas presentadas para cubrir este servicio municipal habían presentado una oferta a la baja “bastante fuertes, no solo la que ha ganado” y calculó que la oscilación económica entre ellas era de 600.000 euros, “una cifra bastante baja, teniendo en cuenta de que se trata de una licitación de ocho millones de euros”. El alcalde señaló que toda esta información se le había trasladado ya al comité de empresa y además, teniendo en cuenta que las diferencias entre las cinco alternativas no son muy elevadas, “se cae su teoría de que la adjudicataria no va a poder cumplir el contrato”, sentencia Guarido, que considera además que, teniendo en cuenta la poca diferencia que existe entre las ofertas, “parecen que con su argumento ponen en cuestión todas ellas”.

El alcalde de Zamora consideró que los trabajadores de Zamora Limpia “tienen todo derecho a manifestar su opinión, pero creo que es profundamente equivocada”, por los argumentos presentados con los números en la mano. “Todas las ofertas tienen posiciones económicas con márgenes muy estrechos, entre el 17,02 y el 24.60%”, detalló. Guarido aseguró además que las condiciones técnicas ofertadas por todas las empresas “son buenas” y una prueba de ello es que en la valoración técnica hay una diferencia de apenas tres puntos entre la mejor y la peor valorada, sobre una ponderación del 45%.

A este respecto, la conclusión del alcalde fue que las cinco empresas presentaron un proyecto técnico muy bueno “y todas han presentado unas bajas económicas bastante similares, lo que hace que la puntuación final haya sido muy ajustada”, razonó. Es por ello que se pueda llegar a la interpretación de que “el proyecto que ha sacado el Ayuntamiento a licitación tuviera cierta sobrevaloración de coste y por eso el mercado capitalista en el que vivimos, lo ajusta”, zanjó.

Guarido abundó además que en el aspecto del personal la empresa provisionalmente adjudicataria es la que ofrece una mayor cuantía, por lo tanto “en lo que preocupa al comité de empresa, que son los puestos de trabajo, no habrá ningún problema”, aseguró.

Por último, el alcalde aludió a la reunión mantenida esta semana entre el PP y el comité de empresa de Zamora Limpia, donde ambos solicitaban el aplazamiento de esta adjudicación provisional a Cespa por considerar que existía una discordancia entre la propuesta técnica y la económica, punto con el que no estuvo de acuerdo Guarido, aludiendo a la calidad de ambos aspectos. También se hizo eco de la sentencia del viceportavoz del PP, Víctor López de la Parte, quien acusó de “irresponsable” al equipo de Gobierno “por revisar 30.000 folios —de las propuestas de las cinco empresas presentadas— en quince días. A lo mejor no hay que tener tanta prisa”, sugirió el político, contra lo que el alcalde de Zamora argumentó explicando que el sobre B, donde se encuentran los aspectos técnicos, se abrió el 18 de diciembre “y hasta 230 días después no se pasó al C”.