El presidente de la Diputación de Zamora ha presentado esta mañana el proyecto de diseño previsto para el nuevo Parque Tecnológico Silver promovido por la institución provincial y que según Francisco José Requejo podría entrar en funcionamiento el año que viene por estas fechas. Realizado por la empresa Ingeniería TX, el proyecto consta de 1580 metros cuadrados útiles distribuídos en dos plantas combinadas que generan un circuito y un tercer espacio adicional, con un interiorismo basado en el paisaje zamorano donde predominan los colores terrosos, amarillos y verdes.

El espacio busca según Requejo "priorizar el bienestar de los trabajadores porque los nuevos modelos empresariales donde reina la tecnología requiere de entornos amables, sostenibles de ecodiseño que faciliten la accesibilidad la eficiencia y la responsabilidad social". Por eso se pontencia la ventilación y la luz natural, la decoración vegetal, el mobiliario orgánico y el uso de material reciclado.

Un entorno con un diseño amable y modular para hacer más útiles los espacios de trabajo y las zonas comunes.

Tras las conversaciones e intercambios mantenidos con los Parques de Braganza y de la Universidad de Salamanca los planes de la institución provincial parecen estar cada vez más cerca. El proyecto zamorano será, en palabras del mandatario provincial, "el único que va a existir en España dedicado en exclusiva a todo el desarrollo e investigación integrado en la llamada "Silver Economy" y ya hay varias empresas interesadas en instalarse en Zamora tras conocer el proyecto.

El presidente de la Diputación asegura que no habrá peligro de que tras la inversión el Parque Tecnológico zamorano sea un edificio vacío más "en esta ocasión las cosas se están haciendo bien. Antes de ponernos en marcha con este proyecto hemos hablado con las empresas. Estamos haciendo un importante trabajo de base".

En cuanto a la viabilidad económica para las empresas que se instalen en este nuevo Parque, Requejo asegura que están manteniendo contactos para buscar una fiscalidad atractiva y otros incentivos: "En principio Zamora no es una ciudad atractiva pero estamos buscando las mejores condiciones para que las empresas no puedan decirnos que no. Ya hemos escrito una carta a la Ministra de Hacienda. También estamos en contacto con Zamora 10. Queremos tener la garantía de poder ofrecer atractivos fiscales y bonificaciones a todo aquel que se instale en estas nuevas e innovadoras instalaciones que sin duda contribuirán a crear un futuro importante para Zamora"