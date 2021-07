El rechazo a la reubicación de las 141 plazas de aparcamiento en zona azul coge fuerza y toma las calles. Ayer por la mañana, el movimiento liderado por la Asamblea Vecinal de Zamora (AVZ) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Zamora (Faveza), colocó nueve mesas informativas en varios puntos de la ciudad. En ellas se pedía la colaboración de los zamoranos para la recogida de firmas en contra de la nueva ubicación del aparcamiento regulado y la obligación de cambiar el vehículo de zona cada tres horas bajo multa de 80 euros. El movimiento ha contado además con el apoyo de hosteleros, sindicatos y otras agrupaciones.

El principal objetivo de la recogida de firmas realizada durante la mañana de ayer es “hacer ruido”. Las asociaciones de vecinos sienten que están siendo “ignoradas” por el Ayuntamiento y buscan llamar su atención con esta iniciativa para que desde el equipo de Gobierno municipal se abra una mesa de diálogo.

La falta de información también es un problema que se une a la campaña. “La gente no tiene ni idea de que se va a cambiar la ORA”, lamenta uno de los representantes del Consejo Local de la Juventud desde la mesa informativa situada enfrente de la Delegación de Hacienda. “La mayoría que pasa por aquí no tiene ni idea de por qué se están recogiendo firmas y por mucho ruido que se haga no va a haber movilizaciones grandes, por desinformación y falta de ganas. La mezcla de ingredientes perfectos para que después de llevar una hora en la calle más céntrica de la ciudad solo hayamos recogido ocho firmas”. Además, reprochan la falta de un “movimiento vecinal estructurado”.

Las plazas de aparcamiento regulado, por norma general, suelen situarse en torno al centro de las ciudades o zonas que necesitan rotación. Desde las asociaciones de vecinos no se entiende la decisión tomada por el Ayuntamiento de desplazar la ORA de una zona mayoritariamente comercial a una mayoritariamente residencial. “Que se vaya a poner zona azul al lado de un centro de salud como es el de Santa Elena implica que los pacientes y sus acompañantes tengan que estar más pendientes del coche que de la consulta porque no pueden estar estacionados más de tres horas. En la zona también está la Escuela de Arte y Superior de Diseño, los jóvenes no pueden estar en clase y salir a mover el coche. Todo esto lo único que implica es retrasar un espacio de primera necesidad”, recrimina Daniel Ratón, representante del Consejo Local de la Juventud.

Además, el incumplimiento de la obligación de cambiar el vehículo de zona cada tres horas está sancionado con una multa de 80 euros. Los miembros del Movimiento Vecinal de Zamora consideran este recargo “impresionante” y estiman que las personas se están “jugando el sueldo de una semana” si por cualquier motivo se retrasan y no pueden mover el coche a tiempo.

La voz de los vecinos de Zamora no va a enmudecer hasta que toda la ciudad conozca lo que está ocurriendo con el aparcamiento del entorno de la plaza de toros y Santa Elena. Del mismo modo, tampoco descansarán hasta conseguir que el Ayuntamiento recapacite y se abra al diálogo para resolver una medida que según ellos no tiene repercusión económica, pero desde el barrio manifiestan que sí.