La estación de tren de alta velocidad de Otero de Sanabria entrará en funcionamiento este jueves 22 de julio, lo que colocará a la comarca zamorana a poco más de treinta minutos de la capital de la provincia y a dos horas escasas de Madrid. Los parlamentarios socialistas Antidio Fagúndez y José Fernández fueron los encargados de anunciar este lunes la apertura de la terminal, a cuya inauguración acudirá la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que sustituyó recientemente a José Luis Ábalos como titular de la cartera.

Más allá de los ministros, lo cierto es que la apertura de la estación, que llevará el nombre de Sanabria Alta Velocidad, abre un gran abanico de oportunidades para una de las comarcas con mayor atracción turística de la provincia y también con uno de los porcentajes más elevados de hijos de la tierra repartidos por otros territorios de España, sobre todo por Madrid.

En ese sentido, Fagúndez y Fernández subrayaron que la inauguración de la estación de Otero de Sanabria supone “una noticia muy positiva” para Zamora y para la comarca sanabresa. A juicio de los parlamentarios socialistas, la inminente apertura supondrá “la culminación de otra infraestructura que contribuirá al turismo y a mejorar las comunicaciones”.

En cuanto a la venta de billetes, Renfe ya ofrece el destino de Sanabria Alta Velocidad para los usuarios que quieran reservar su viaje a partir de este viernes. Según la web del operador ferroviario, el trayecto desde Zamora durará unos 32 minutos y su coste variará en función del día y de la antelación con la que se adquiera el tícket. Los precios más baratos oscilan entre los 11 y los 25 euros, aunque en el sentido inverso los usuarios tendrán la posibilidad de comprar el billete por menos de 8 euros.

En cuanto al viaje desde Madrid, el precio más barato superaría ligeramente los 40 euros para un trayecto que durará aproximadamente una hora y 59 minutos, según la web de Renfe.

La instalación se pone en marcha tras varias demoras y trámites

La estación de Otero tiene ya una larga historia a sus espaldas. La obra salió a licitación el 10 de octubre de 2017 por un importe de 5,1 millones de euros, aunque no fue hasta el 4 de junio de 2018 cuando se adjudicó a la unión temporal de empresas EASA Copisa con un plazo de ejecución de nueve meses. Pero lo que tenía que estar listo sobre el verano de 2019, vio cómo los plazos se alargaban hasta que se llegó al 26 de octubre de 2020. Esta fue la fecha en la que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, presidió el viaje inaugural del tramo entre Zamora y Pedralba de la Pradería en el que debía de estar funcionando la estación de Otero, Sanabria AV. No se llegó a tiempo. La solución provisional pasó por hacer que los viajeros de Sanabria montaran y bajaran en A Gudiña, donde eran, y siguen siendo a día de hoy, transportados en autobús. En su visita, el ministro aseguró que la estación de Sanabria entraría en funcionamiento a lo largo de diciembre, algo que no sucedió. Los problemas con los accesos y la demora en la llegada del boletín de baja tensión estiraron los plazos hasta este mes de julio, cuando la nueva titular del Ministerio, Raquel Sánchez, inaugurará por fin la terminal.