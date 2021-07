Las vacaciones van llegando para muchos. Esta temporada, con las dificultades añadidas para viajar al extranjero a causa de la pandemia, se estima que 8 de cada 10 viajeros elegirán destinos nacionales para disfrutar de sus días de descanso. Esto significa que casi un 90% de las personas, escogerá el coche como medio de transporte al ser más cómodo y ofrecer una mayor flexibilidad.

Desde los talleres mecánicos se recuerda la importancia de hacer el mantenimiento básico al coche, sobre todo cuando se va a realizar un viaje largo. “La gente lleva el coche al taller cuando va a salir de vacaciones por el miedo a quedarse tirados”, afirma Javier Gómez, mecánico del taller Auto Racing.

Sin embargo, una encuesta realizada por el portal de comparadores de seguros de coche Acierto.com ha determinado que el 49% de las personas solo lleva el coche al taller si detecta algún problema.

“Todo es tema de economía, estamos pasando por unos momentos un poco difíciles, entonces la gente aguanta hasta el máximo todo lo que puede el coche. No toda, lógicamente. Hay gente que lo tiene como herramienta de trabajo y lo trae mimado como a un “crío”. Luego está el cliente que lo mueve poquito más por ocio y eso siempre se nota. En el lado más extremo están los que no miran ni para ellos, se les pasa el aceite, no lo cambian en tres años y después se lamentan de que los coches traen problemas”, comenta Gómez.

Además de las revisiones, otro dato a destacar es la edad media del parque automovilístico español, que actualmente se sitúa en los 13,2 años. Se prevé que esta cifra vaya en aumento y por desgracia, los vehículos que superan los 10 años de edad son los que suelen protagonizar más accidentes.

En los talleres se está notando esta nueva tendencia de la población a intentar arreglar las averías cueste lo que cueste y así evitar la compra de un coche nuevo. “El coche nuevo desgraciadamente también se está vendiendo poco y la gente tira más a reparar el vehículo le pase lo que le pase. Antes, si se partía una correa de distribución que el cambio cuesta unos 1.500 euros, la gente se lo planteaba y lo más probable es que al final decidiera comprar un coche nuevo. Ahora lo que te piden es que lo repares”, explican desde el taller.

La falta de precaución y de cuidado del vehículo puede producir averías graves, un riesgo que crece cuanto más largo sea el desplazamiento. Una revisión puede evitar que los conductores tengan que recurrir a la asistencia en carretera y pasar un mal rato. Cuando se aproxima una operación salida, los mecánicos admiten que tienen muchos más clientes de lo habitual para realizar una revisión de sus vehículos. “Una pequeña revisión de estas viene bien. Cualquier taller sabe lo que tiene que hacer, solo hay que acercarse a pedir una cita para poner el coche a punto para el verano y ya está. Ellos lo van a mirar, van a ver lo que tiene, lo que le hace falta, darán un presupuesto y listo para viajar", aclara Gómez.

Desde el taller ubicado en la calle de Salamanca, Javier Gómez da unos consejos para poner a punto el coche y habla de los elementos más importantes a revisar. “La correa de distribución puede decirse que es lo más importante. Hay que mirar la distribución porque realmente las correas yo aconsejo cambiarlas a los 100.000km o 5 años, aunque a veces vengan para más porque el caucho se pasa, y al pasarse quieras que no puede llegar a romper. Si se rompe la correa de distribución la avería es gorda y un coche, por muy malo que sea, estamos hablando de 1.200 y 1.500 euros entre unas cosas y otras”.

El mantenimiento de los neumáticos es otra cuestión fundamental. Los expertos establecen que el límite para cambiarlos es haber recorrido alrededor de 40.000km, sin embargo, el 58% reconocen cambiar las ruedas después de haber recorrido muchos más kilómetros de lo recomendado.

“Es muy importante prestar atención a los aceites”, recuerda Gómez. “Todos los problemas que están dando ahora mismo es porque en los coches modernos el aceite que viene específico para él es el único que vale. Hay muchos problemas con las normas para pasar los humos de la Comunidad Europea. Digamos que aprovechan los gases calientes para volverlo a meter para dentro y que no contaminen tanto, pero lo único que hacen es agarrar y volver a tragar todo lo que están soltando. Ahora mismo, con los filtros de partículas que llevan los coches cada dos por tres te pone “avería anticontaminación” y es de eso, porque el aceite no es adecuado y mínimo hay que cambiarlo una vez al año. Aunque no lo menees se oxida, igual que el vino.”

Además, también es importante revisar los niveles de líquidos, los frenos o que los ventiladores del coche funcionen correctamente porque en estas fechas en un atasco el coche se puede sobre calentar y quedarse tirado.

Un coche ofrece mucha libertad, pero hay que ser consciente de que su uso puede conllevar peligros si no se prepara de la manera adecuada.