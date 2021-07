Después de conocer las propuestas económicas de las empresas que optan al contrato de limpieza y recogida de basuras en Zamora, el Comité de Empresa de la UTE Zamora Limpia cuestiona la adjudicación provisional que el Ayuntamiento ha realizado a la empresa Cespa. Al tratarse de la opción en liza con la propuesta económica más baja, la UTE pone en duda que "pueda ejecutar el contrato de acuerdo al pliego de condiciones".

Aquí puedes leer en su integridad todas las consideraciones que la UTE pone sobre la mesa:

1.- En la adjudicación provisional de este contrato ha habido un condicionante que no ha sido tenido en cuenta por los servicios técnicos del Ayuntamiento. Este condicionante está relacionado con el proceso de venta actual de una de las empresas licitadoras, lo que conlleva que la misma ha venido realizando propuestas económicas muy a la baja para hacerse con los contratos en otras ciudades y de esta forma generar un valor añadido de la empresa en el mercado para la posible venta de la misma. Este ha sido el caso en Zamora, condicionando al resto de empresas licitadoras a presentar propuestas económicas muy por debajo de lo que sería deseable para poder ejecutar la parte técnica con garantías, y no arriesgarse a perder el contrato. De hecho la empresa CESPA adjudicataria provisional ha presentado la oferta económica mas baja, como ya se preveía, caso que ya ocurrió en Burgos recientemente y cuya licitación provisional fue reevaluada por los técnicos y adjudicada a otra empresa dadas las incongruencias que presentaba respecto a la ejecución de la parte técnica.

2.- La valoración de los criterios que dependen de un juicio de valor de la oferta técnica establecieron el siguiente resultado:

VALORIZA: 41,35, FCC : 42, CESPA: 42,60, UTE URBASER-ONET-SAN GREGORIO: 42,85, y UTE ACCIONA- OHL: 44,35.

La diferencia entre la mayor y la menor puntuación es de 3 puntos, indicativo de la similitud en las propuestas de todas las ofertas técnicas respecto al cumplimiento del pliego de condiciones y las mejoras ofertadas.

3.-- La propuesta económica de las diferentes empresas participantes respecto al tipo de licitación establecido en el pliego de condiciones (7.303.739,16 €, anual sin IVA) y de (58.429.913,28 € durante los 8 años de contrato sin IVA) y las bajas propuestas han sido ha sido:

CESPA: 5.507.019 €, ( -24,60%) (- 1.796.719 € año) ( -14.373.752 €/8 años)

VALORIZA: 5.647.981,49 €, (-22,67%) (-1.655.757,67€/año) (- 13.246.061.36 €/8 años)

FCC: 5.707.890,87 € (- 21,85%) ( -1.595.848,29 €/año) (- 12.766.786,32 €/8 años)

UTE URBASER-ONET- S. GREGORIO: 5.895.578,25 € (-19,28%) (- 1.408.160,91 € /año)

( -11.265.287,28 €/8 años)

UTE ACCIONA -OHL: (- 17,02%) (- 1.243.096,41 €/año) ( -9.944.771,28 €/8 años)

Las ofertas económicas de las diferentes empresas presentan un porcentaje a la baja significativo respecto al tipo de licitación inicial, máxime cuando todas ellas deben de dejar fuera de la baja propuesta la cantidad establecida en el pliego para masa salarial y que está fijada en 3.755.000 €, lo que significa que el porcentaje de baja aplicable al resto de conceptos de la licitación ( gastos corrientes, lubricantes y carburantes, reparaciones y mantenimiento, amortización, financieros, gastos generales y beneficio industrial) aumenta considerablemente, situándose en porcentajes que pudieran hacer inviable la concordancia con la propuesta de la parte técnica efectuada por las empresas. Teniendo en cuenta que la propuesta de baja real sobre la licitación ha de realizarse sobre 3.548.739,16 €, cantidad que conforma el resto de conceptos al margen de la masa salarial, las cantidades con las que cada empresa lo asume y el porcentaje de baja sobre el importe económico de esta parte de la licitación es la siguiente:

CESPA: 3.548.739,16 - 1.796.719 = 1.752.020,16 € (50.30%)

VALORIZA: 3.548.739,16 – 1.655.757,67 = 1.892.981,49 € (46,60%)

FCC: 3.548.739,16 – 1.595.848,29= 1.952.890,87 € (44,97%)

UTE URBASER – ONET: 3.548.739,16 – 1.408.160,91= 2.140.578,25 € (39,90%)

UTE ACCIONA -OHL: 3.548.739,16 – 1.243.096,41= 2.305.642,75 € (35,03%)

Estas cantidades y porcentajes pueden verse modificadas al alza si tal y como prevemos las empresas han presentado propuestas económicas por encima de la masa salarial de la licitación base, lo cual significaría todavía más problemas.

4.- Esta entidad tan importante de las bajas económicas se relacionan con el valor de la maquinaria, contenedores, papeleras, locales, instalaciones de aprovisionamiento de gas/ gasoil, valor de los subproductos (papel, cartón, envases, vidrio), instalación y limpieza de contenedores soterrados, etc.

Lo propuesto en la parte técnica por las empresas y valorado tras la apertura del sobre B, refleja una diferencia mínima de 3 puntos entre las diferentes empresas, todas ellas, además, mejoran la licitación.

La valoración que hacemos de estas dos cuestiones nos genera la duda de si es posible que concuerden las propuestas del sobre B (técnicas) con las propuestas del sobre C (económicas), consideramos que en las propuestas presentadas pueden existir incoherencias entre lo que propone hacer en el servicio y la valoración económica que se hace de las mismas.

5.- Otra cuestión dadas las bajas económicas tan importantes que sean propuesto, es el importe final que tendrá el contrato dado que el actual contrato que se adjudico en 1998 y comenzó a prestarse en el año 2000 en la actualidad tiene un importe sin IVA de 4.871.485,56 €, importe que tras el plan de ajuste del Ayuntamiento de Zamora se vio disminuido en 600.000 € y de los cuales se han recuperado 200.000 €, por lo que el importe debería ser de 5.271.485.56 € y la propuesta económica mas baja para prestar el servicio con nueva maquinaria y ampliación de servicios, incluida la gestión del punto limpio esta en 5. 507.019,32 €, es decir 235.533,76 € € más, cuestión esta que todavía nos genera mas dudas y que irremediablemente condenará a los trabajadores a soportar durante la concesión enormes tensiones para evitar perder derechos por la necesidad que tendrá la empresa de reducir costes y generar beneficios.

6. – El artículo 84 del RD 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la ley de Contratos de las Administraciones Publicas señala que: “Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan viable será desechada por la mesa, en resolución motivada…”. Tomando como base este articulo y lo expresado con anterioridad, se hace necesario que la Mesa de contratación examine y confronte las distintas propuestas técnicas de las empresas del sobre B, con sus respectivas propuestas económicas establecidas en el sobre C y entre el propio sobre C de cada una de ellas para establecer si existe coherencia y concordancia entre las mismas, al entender que pudiera ser inviable alguna de las propuestas.

Consideramos que los servicios técnicos no han tenido el tiempo suficiente para valorar las diferentes propuestas técnicas y que estas se deberían de haber confrontado con las propuestas económicas. Por ello enviamos un escrito a la alcaldía el 25 de junio solicitando que por parte de la Alcaldía se tomara la decisión de que la Mesa de Contratación solicitara al Área Técnica que examinara y confrontara las distintas propuestas técnicas de las empresas del sobre B, con sus respectivas propuestas económicas establecidas en el sobre C y entre el propio sobre C de cada una de ellas para establecer si existe coherencia y concordancia entre las mismas.

Consideramos que esto era fundamental antes de realizar la adjudicación provisional realizada el día 8 de julio de 2021 por ello mantuvimos una reunión con la alcaldía, porque a la vista de los datos de la ejecución de esta adjudicación si se hace de forma definitiva solo pueden surgir problemas de futuro, tanto para la plantilla de trabajadores como para la prestación del servicio y la limpieza de la ciudad.

Zamora, 16 de julio de 2021