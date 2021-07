El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado que será imposible reforzar la plantilla de Atención Primaria en Zamora durante la temporada estival, a pesar de mostrar claros síntomas de fatiga por la sobrecarga de trabajo debido al COVID. El dirigente regional ha manifestado que la administración “ha agotado ya” todas las bolsas y no hay forma de encontrar personal que dé el relevo al actual. “Hemos convocado todas las plazas que teníamos y, desgraciadamente, no podemos prometer lo que no está en nuestra mano”, ha señalado. “La verdad es que es una situación muy compleja, con profesionales que están sobrecargados y se están agotando, pero lo posible es lo posible y lo que no es posible no podemos hacerlo”, ha expresado.

Frente a esta situación, lo que sí ha hecho Francisco Igea es extender “un agradecimiento” a todo el personal de Atención Primaria “en nombre de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Sanidad y de todo el Gobierno regional por el inmenso esfuerzo que están realizando”, al tiempo que ha mostrado su preocupación ante la capacidad de absorción que tengan estos profesionales tras 16 meses de pandemia en los que han tenido etapas de demasiada fatiga, como puede ser el momento actual.

