La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora ha adjudicado al Hospital Recoletas Castilla y León por 99.425 euros el servicio de radioterapia para pacientes oncológicos de Zamora. En concreto, detalla dos tipos de prestaciones valoradas, según el nivel de complejidad, en 2.600 y en 6.690 euros respectivamente por tratamiento.

Las fuentes consultadas por este diario indicaron que el acelerador lineal del Hospital Provincial de Zamora, un nuevo aparato que se puso en marcha el pasado año, funciona perfectamente pero hay momentos puntuales en los que se da una acumulación de pacientes que no permite absorber toda la demanda. Es la razón por la cual determinados tipos de tratamiento que no son tan urgentes se pueden derivar hasta el mencionado hospital privado vallisoletano.

La causa de esta mayor afluencia de pacientes podría estar, según algunas de las fuentes consultadas por este diario, en un infradiagnóstico de los casos de cáncer durante el periodo más duro de la pandemia: la gente no acudía al médico cuando sentía determinadas molestias y esos casos han aflorado más adelante.

Momentos puntuales

Otras fuentes, sin embargo, indican que no está tan claro que la causa de que en estos momentos haya puntualmente más pacientes se deba a un infradiagnóstico de la patología, sino que es algo relativamente habitual que en determinadas temporadas se puedan dar esas fluctuaciones. Además, la modernización no solo del acelerador lineal, sino de todo el aparataje complementario, permite ahora llevar a cabo estudios y tratamientos mucho más precisos que a veces suelen conllevar también un mayor tiempo de utilización del servicio, lo que puede provocar que no queden huecos libres en la agenda.

En todo caso, en principio el acelerador lineal de Zamora sería suficiente en condiciones normales para atender toda la demanda que genera la patología de cáncer de la provincia, sobre todo si en momentos puntuales se puede recurrir a unidades de referencia, como Salamanca. En estos momentos, sin embargo, las posibilidades de enviar pacientes a otros centros de Sacyl de provincias cercanas no es fácil por lo que la Gerencia de Zamora ha tomado la decisión de asegurar los tratamientos y evitar que ningún paciente tenga que soportar demoras incompatibles con la patología a tratar.

Al contrato convocado por Sacyl se presentaron tres ofertas, todas ellas de distintos centros de Hospital Recoletas en la comunidad, aunque solo la de Valladolid (Hospital Recoletas Castilla y León) se estimó que cumplía todos los requisitos necesarios para este contrato.