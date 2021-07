La situación de la pandemia se ha puesto muy seria, especialmente en provincias como Zamora y en ciudades como la capital. Tanto que la Junta de Castilla y León va a aplicar más medidas restrictivas, sin esperar siquiera a ver si dan resultado las tomadas hasta ahora, fundamentalmente la reducción de horario del ocio nocturno y el cierre de peñas, además de la mayor vigilancia de fiestas y botellones.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado fue clara: los servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de aplicar el toque de queda de las poblaciones con alta incidencia de la enfermedad. Y ahí las primeras de la fila son, por este orden, Burgos y Zamora. Sería hacer algo parecido a lo que ya ha llevado a cabo Valencia con las bendiciones de su Tribunal Superior de Justicia, toque de queda limitado territorialmente, en el tiempo (14 días) y en función de una incidencia alta.

Y es que el toque de queda parece una medida especialmente adecuada en esta quinta ola, que se ha desarrollado por el ocio nocturno, tanto el regular o reglado (pubs, discotecas y demás establecimientos de este tipo) y el no reglado (peñas, botellones y concentraciones sin control). Hay que estudiar bien el asunto jurídicamente porque no es la primera vez que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León da un revolcón a la Junta por intentar restringir derechos fundamentales sin el oportuno paraguas legal del estado de alarma y a falta de una legislación sustitutoria clara para tomar ese tipo de medidas.

Hay también en cuenta otras consideraciones, como por ejemplo que se aplique el toque de queda en un municipio y los jóvenes se vayan de fiesta al de al lado, con lo cual no sólo no se soluciona ningún problema sino que encima se fomentan los desplazamientos.

Más limitaciones

Casado dio por hecho, sin embargo, que se van a tomar más medidas restrictivas en el Consejo de Gobierno del próximo jueves y que éstas serán agravadas para los lugares de más incidencia. De nuevo aparece en la ecuación Zamora capital: “En Zamora ha habido fiestas o ha pasado algo para tener un despliegue importante, y estamos valorando las medidas adicionales. No quiero decir cuáles son hasta que no lo discutamos en el Consejo de Gobierno (este jueves)”.

Una de las posibilidades es una reescalada en las medidas restrictivas, es decir, pasar del actual nivel 1 en el que se encuentra toda la comunidad al nivel 2. Pero sin penalizar a sectores que en principio parece que tienen poca relación con el aumento de contagios en esta quinta ola. Y es que el paso a nivel 2 supondría prohibir de nuevo el consumo en barra en la hostelería o mayores restricciones para los restaurantes, es decir, un tipo de establecimientos que se sospecha tienen poca relación con el nivel de contagios actual, más influido por el ocio nocturno, tanto en establecimientos como el desregulado, es decir, el que se hace espontáneamente.

De hecho una de las principales medidas del nivel 2 que sería ajustar el horario de cierre del ocio nocturno al del resto de la hostelería ya se aplicó en la práctica la semana pasada. Pero parece que no es suficiente.

Las terrazas se libran de las restricciones del nivel 2

Una de las cosas que dejó claras la consejera de Sanidad es que no se va a tocar a las terrazas, que van a poder seguir operando al cien por cien, aún en una eventual reescalada y el paso atrás del nivel 1 al nivel 2. Y es que si se aplicara tal cual el nivel 2 volvería a prohibirse el consumo en barra en los establecimientos de hostelería, el aforo bajaría al 75% en las salas de hasta 40 comensales y 30 personas máximo en las de 41 a 60 comensales y un aforo del 50% en las de más de 60 comensales.

El horario de cierre es a las 2.00 de la madrugada en interiores. El ocio nocturno, además del horario de cierre vería prohibido el uso de las pistas de baile y solo podría funcionar con un tercio del aforo. El 75% del aforo se aplicaría también a museos y salas de exposiciones, así como cines, teatros y auditorios.

En el sector comercial volverían de nuevo las restricciones al 75% del aforo y al 50% quedarían los velatorios. Habrá que esperar, pues a lo que determine el Consejo de Gobierno porque no parece que el paso a nivel 2, de producirse, vaya a ser tan restrictivo como en anteriores ocasiones, aunque podría darse una vuelta de tuerca en actividades de tipo festivo susceptibles de provocar cualquier tipo de aglomeraciones. Y es que la incidencia posiblemente repunte todavía durante algún tiempo más y empiece a afectar a personas vacunadas y grupos de más edad y por tanto más frágiles.

Verónica Casado: “Es esencial avanzar con la vacunación”

Consciente de que cada ola tiene sus características pero todas son peligrosas, Verónica Casado considera “esencial” avanzar en la vacunación, pero no parece partidaria de adelantar antes de la cuenta la inmunización de las cohortes más jóvenes, sino de mantener la programación con el fin de inmunizar por edades sin dejar “huecos” detrás. Es consciente de que la inmunidad de rebaño puede ser un elemento fundamental para cortar las cadenas de transmisión. Todavía falta.

En Zamora, que mantiene el liderazgo autonómico, están vacunadas con el ciclo completo 97.974 ciudadanos que son el 57.65% del total. Para llegar a una cifra mínima que asegure la inmunidad de rebaño habría que llegar en torno al 80% de la población, es decir, habría que inmunizar con el ciclo completo a unos 38.000 zamoranos más. Teniendo en cuenta que se han puesto en la provincia un total de 206.818 dosis y que el 68,34% de la población tiene al menos una dosis, el objetivo de la inmunidad de rebaño está al alcance de la mano.

El problema es que están llegando menos vacunas ya que las vacaciones, de momento, no está suponiendo ninguna merma en la asistencia de los ciudadanos a ponerse la dosis, indicó la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Hasta tanto no llegue la inmunidad de rebaño, la vacuna protege, pero no es un remedio infalible, y las personas vacunadas pueden contraer la enfermedad, y de hecho la contraen, y pueden también transmitir el virus a otras personas. Hay que andarse con ojo.

