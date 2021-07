La reubicación de plazas de aparcamiento de la ORA en el entorno de Santa Elena sigue dando de qué hablar. Tras el reciente cruce de declaraciones entre las asociaciones de vecinos y el Ayuntamiento de Zamora, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Zamora (Faveza) carga contra el concejal de Barrios, Pablo Novo.

En un escrito dirigido a los medios de comunicación, Faveza insiste en que "el movimiento vecinal ha sido siempre y será apolítico" y destaca un hito: "En el asunto de la ORA, IU ha conseguido lo impensable, que todas y cada una de las Asociaciones que componen las dos Federaciones estén unidas contra la reubicación de las plazas de ORA", expresan.

"No nos salgan con la aplicación móvil, que todos sabemos cuál es la edad media de Zamora"

La Federación endurece el tono al responder a algunas de las propuestas de Pablo Novo. "Tanto alardear de superávit en las arcas municipales, pues indemnice a la empresa y no genere más cargas a los zamoranos y zamoranas. Elegir además una zona en la que existe un centro de salud, es obligar a estar más pendiente del coche que del médico o de la urgencia sanitaria que se tenga, y no nos salgan con que existe una aplicación móvil, porque la media de edad de la población de Zamora todos sabemos cuál es, y no precisamente es la más apta para las tecnologías, y si a las 3 horas tienen que cambiar de ZONA, explíquenos cómo lo hacen. Si se va de compra al mercado de abastos, al centro o a Tres Cruces, los clientes van a estar más pendiente de mover su coche que de comprar, se reducirá el consumo y además se generará una contaminación circulante alrededor de las zonas comerciales que actualmente no existe", argumentan concluyendo: "El movimiento vecinal no se va a callar con este asunto".

