La pandemia del coronavirus cabalga plácidamente por la quinta ola y sólo durante este pasado fin de semana suma 343 nuevos positivos en Zamora. El parte de nuevos contagios difundido por la Consejería Sanidad indica 103 casos nuevos, pero si se resta la cifra total de contagios que figuraba en el último parte, el del viernes 9 de junio con el de ayer Zamora pasa de 14.981 infectados totales a 15.324, es decir, 343 más.

Los brotes suben a 82, con un aumento de 23 más durante el fin de semana, con 119 casos vinculados más, hasta los 533.

Los niveles del riesgo del coronavirus del Semáforo COVID vuelven a estar en niveles máximos. La incidencia de casos por cien mil habitantes está en 870 a 14 días, lo que significa un aumento de 188 puntos durante el fin de semana y en 522 casos por cien mil a siete días, 54 puntos más.

Sube también la incidencia entre los mayores de 65 años, a 69 casos por cien mil a 14 días y a 58 (riesgo extremo) a una semana. Hay que tener en cuenta que el 1 de julio no había ni un solo infectado de más de 65 años y que prácticamente toda la población de esa edad está vacunada con las dos dosis, y a pesar de ello la alta circulación del virus ha logrado infectar no sólo a los jóvenes, sino también a algunos mayores, aunque no se tienen noticias de que haya llegado a las residencias de mayores.

La positividad global de las pruebas ha bajado pero muy ligerísimamente: se dan 19,15 positivos por cada cien test, una cifra que habla de una alta circulación del virus. El porcentaje de casos con trazabilidad sube un poquito, pero continúa bajo, con solo el 68% de los nuevos positivos que se corresponden con contactos de casos confirmados, casos diagnosticados asociados a un brote o casos importados. Y la velocidad de reproducción del virus está aún por encima de uno: cada contagiado transmite la enfermedad a 1,13 personas, aunque este parámetro se ha moderado notablemente, ya que llegó a estar en 5,89 el 1 de julio, récord absoluto durante la pandemia (cada contagiado infectaba a casi otras seis personas) .

En el hospital se ha doblado la cifra de ingresados entre el viernes y el lunes, que está en 15: 14 en planta y uno en la UCI.

El mapa municipal de contagios de coronavirus en Zamora incorpora otras ocho localidades, Viñas, San Miguel de la Ribera, Casaseca de las Chanas, Carbajales de Alba, San Cebrián de Castro, Vega de Tera, San Pedro de Ceque y Cubo de Benavente, con lo que son ya 117 las que tienen algún contagio en los últimos 14 días. Fuentesaúco se coloca líder provincial de la pandemia, con una incidencia superior a 2.400 casos por cien mil, 39 casos reales en dos semanas.

La incidencia a 14 días por cien mil habitantes sube en la capital hasta 1.431 casos, en Benavente a 618, en Toro a 323, en Morales del Vino a 807, en Villaralbo a 833, en Moraleja del Vino a 1.154, en Fuentesaúco a 2.457, en Villalpando 343, en San Cristóbal de Entreviñas se mantiene en 365, en Puebla de Sanabria sube a 147, en Fermoselle a 171, en Alcañices a 1.032, en Santa Cristina de la Polvorosa a 559, en Coreses a 574 y en Bermillo se queda en 198.

En números absolutos en las últimas dos semanas se han diagnosticado 873 casos en Zamora (176 más durante el fin de semana), 110 en Benavente (26 más), 28 en Toro (ocho más), 24 en Morales del Vino (seis más), 16 en Villaralbo (uno más), 20 en Moraleja del Vino (cinco más), 39 en Fuentesaúco (21 más), 5 en Villalpando (dos más), 5 en San Cristóbal de Entreviñas, 5 en Puebla de Sanabria (tres más), 2 en Fermoselle (uno más), 11 en Alcañices (dos más), 6 en Santa Cristina de la Polvorosa (tres más), 6 en Coreses (uno más) y 2 en Bermillo de Sayago.

