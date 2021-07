La "bestia africana" llega hoy domingo a Zamora con temperaturas extremas que alcanzarán los 37 grados de máxima en las horas centrales del día. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa el aviso amarillo por temperaturas máximas aunque las mínimas no bajarán de los 17 grados.

El pronóstico meteorológico será similar en el resto de la provincia: Toro (16/38), Benavente (16/35) y Puebla de Sanabria (11/31).

Tras la llegada a Zamora de una masa de aire cálida y seca, hoy se espera una jornada más calurosa de lo normal. Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León se recomienda tomar medidas de precaución como beber agua aunque no se tenga sed, no tomar el sol ni realizar actividades físicas en las horas centrales del día para así no caer en golpes de calor, episodios de deshidratación, etc.