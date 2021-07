A orillas del Duero, en el barrio de Pinilla, una puerta de color azul algo oxidada por el paso del tiempo lleva al taller artesanal del maestro de la forja zamorano, Gregorio Fagúndez Álvarez. El herrero presenta la maqueta de su nuevo proyecto, “Homenaje al campo de fútbol de Pantoja. Año 1950”. Una obra de 1,80 metros de altura en hierro forjado donde se ve a una mujer sujetando un balón de fútbol.

El artista zamorano lleva ya más de un año trabajando en la maqueta de la escultura. “Empecé con el proyecto en el año 2020, en plena pandemia, la he acabado ahora en el 2021.” Lo que ha hecho hasta el momento tan solo es un prototipo. Confiesa que esto solo es el “comienzo” y desea que la figura llegue a medir tres metros, para lo que reclama un “poquito” de ayuda económica.

Con la escultura, el artesano evoca su infancia. “Me ha motivado simplemente el campo de fútbol. Había uno ahí, en las Tres Cruces. Yo me acuerdo de niño que nos llevaban allí a ver el fútbol, a hacer deporte. Muchos zamoranos nos acordamos de ese campo, sobre todo los que somos de mi edad”.

La figura está protagonizada por una mujer. Una mujer fuerte, forjada en hierro. Esto no es casualidad. Fagúndez recuerda a la sección femenina que también acudían a entrenar al campo de fútbol. Esta obra es un homenaje a la mujer deportista. “¿Por qué no he puesto un hombre?”, pregunta de forma retórica, “también es un homenaje a ellas”, concluye.

La idea del autor es colocar la figura al final de la avenida de las Tres Cruces, en un pequeño jardín al margen izquierdo de la calle justo antes de la esquina con los soportales. “Es para el barrio de Pantoja, la zona en la que vivo desde que me casé y donde se han criado mis hijos”.

Todo esto, por supuesto, tendrá que pasar antes por una serie de trámites. Realizar un proyecto formal, determinar un presupuesto y presentarlo en el Ayuntamiento y la comunidad de vecinos para que estos den la luz verde. De todos modos, el autor confía en que la estatua va a gustar y pronto se podrá manos a la obra, aunque no quiere precipitarse y hacer estimaciones de cuándo estará acabada.

En la parte trasera del taller, cubiertas con plásticos para evitar el deterioro por el polvo y el ambiente, el artista guarda todas sus obras, además de varios diplomas y premios que adornan las paredes y hacen al artesano estar lleno de orgullo.

Todas y cada una de las estructuras de forja que nacen en el taller artesanal de la calle de Morales están hechas a mano, remachadas y talladas con buriles que él mismo prepara a la fragua, sin ningún tipo de soldadura.

Las calles de Zamora ya son hogar de dos obras del artista. La primera, situada en la avenida del Nazareno San Frontis, titulada “Leyenda del Siglo X”. La segunda, bautizada como “Puente de Hierro. Año 1955” se encuentra muy cerca del lugar donde fue forjada y se ubica sobre el viaducto metálico que le da nombre.

El esfuerzo es poco cuando uno hace lo que le apasiona y Gregorio Fagúndez parece haber nacido de las cenizas de la fragua con unas manos predilectas para forjar.