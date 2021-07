La Asociación Cultural de Zamora Capitonis Durii representa este sábado una nueva versión de “La asamblea de los muertos”. Un texto del escritor santanderino Francisco Álvarez Hidalgo, fallecido en 2015 y que resultó ganador en el Certamen Internacional de poesía Bellido Dolfos de 2007.

Basado en la leyenda medieval de la ciudad sobre el Cerco de Zamora, este renovado montaje cuenta este año con la participación del grupo de teatro zamorano Juan del Encina y de otros colectivos locales como El Portal de Carmen, que pondrá la música en directo y la Academia de Baile Escena, que abrirá el espectáculo con una coreografía de danza contemporánea.

La concejala de cultura María Eugenia Cabezas ha anunciado que el espectáculo será diferente y tendrá alguna sorpresa”. El escenario también será novedoso: el interior del Castillo. Carmen Martín, miembro de Juan del Encina asegura que “ esta obra es un alegato contra la guerra. Cuando los guerreros comienzan una batalla ya no atienden a razones. Lo que importa es ganar, no importa cómo hacerlo. Lo dice Doña Urraca en un momento del texto: “En la guerra no existen leyes”. Es un tema muy actual. Nos hace reflexionar sobre nuestro pasado, sobre nuestra historia. Los personajes dan voz a sus conciencias para explicarnos por qué actuaron como lo hicieron en su momento”.

Con esta nueva iniciativa, la asociación cultural zamorana volverá a colocar sobre el escenario a cinco de los gigantes de la cultura popular zamorana: El Cid, El Rey Sancho, el “traidor” Bellido Dolfos, Doña Urraca y Arias Gonzalo, que cobrarán vida gracias a las voces en off de Jesús Ramos, Andrés Fernández, Carmen Martín, Raúl Prada, Jesús García y Ángel Cuesta.

Los zamoranos podrán ver esta “asamblea de los muertos” en el Castillo este sábado en dos pases: 21.30 y 22.45 horas. Las localidades están a disposición del público en la librería Milhojas o en la taquilla del Castillo una hora antes del comienzo de la actuación. La organización ruega puntualidad para una mejor organización.