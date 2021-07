El grupo municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zamora ha recogido el guante de Francisco Guarido sobre el debate de la reubicación de la zona azul y ha vuelto a pedir al equipo de Gobierno que frene el procedimiento para abrir un horizonte de debate y reflexión que lleve a tomar la mejor y más consensuada decisión posible. Los concejales de la formación, David Gago y Auxi Fernández, han reiterado que la colocación de 141 plazas en el entorno de Santa Elena y la plaza de toros no es la mejor solución que existe sobre la mesa y por eso han solicitado que se paralice la ordenanza “aprobada en solitario” por parte del grupo municipal de Izquierda Unida y la oposición del resto de grupos con representación en el Pleno ordinario correspondiente al mes de junio.

El portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zamora, David Gago, ha defendido que esta polémica se ha suscitado por no contar con la opinión ni de los vecinos ni de la oposición a la hora de tomar decisiones de calado como la que involucra a la zona azul. “Entendemos que el alcalde esté cansado de que se genere ruido a su alrededor sin que se hagan propuestas, como así ha denunciado, pero eso no lo puede decir por nosotros”, ha señalado el concejal. “Nosotros hace tiempo que propusimos un plan que se llamaba Solaz y que buscaba que los solares abandonados repartidos por la ciudad se convirtieran en aparcamientos en superficie, dotándolos para ello de una situación legal”, ha indicado el edil.

Gago ha recordado que ese plan Solaz ofrecía alternativas para el aparcamiento, precisamente, en los lugares donde ahora se van a eliminar esas plazas de zona azul en base al nuevo proyecto de movilidad urbana sostenible. Sin embargo, para el Partido Socialista, lo que ha ocurrido en torno a este conflicto ha sido cuestión de falta de planificación. “Se ha planteado una obra como la que allí se va a ejecutar sin tener en cuenta la solución del aparcamiento; está claro que la ausencia de planificación es uno de los talones de Aquiles de este equipo de Gobierno”, ha manifestado el concejal del PSOE.

A esa falta de planificación habría que añadir, de acuerdo con lo expresado por el Partido Socialista, una ausencia total de diálogo tanto con la oposición como con la ciudadanía. “Parece mentira que precisamente sea Izquierda Unida la que no hable con nadie. De verdad, no nos esperábamos esa falta de participación que han desechado con su mayoría absoluta”, ha expresado el concejal. “Están planteando un nuevo modelo de ciudad sin contar con absolutamente nadie y no lo entendemos”, ha añadido el portavoz.

Esa misma tesis de la falta de diálogo ha sido defendida por otra de las concejalas del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zamora, Auxi Fernández, quien se ha puesto del lado de las asociaciones de vecinos que durante los últimos días han mostrado sus discrepancias con este proyecto. “No se puede apostar por algo que únicamente genera discrepancias, como ya hemos visto recientemente”, ha detallado. Por esta razón, ha vuelto a hacer un llamamiento a la participación de cara a la modificación de esta ordenanza municipal que, por otra parte, ya ha sido aprobada por el Pleno municipal en la sesión ordinaria celebrada por la vía telemática la pasada semana.