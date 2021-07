La Asociación Cultural de Zamora Capitanis Durii representa este sábado una nueva versión de "La asamblea de los muertos". Un texto del escritor Francisco Álvarez Hidalgo, fallecido en 2015 y que resultó ganador del primer certamen internacional de poesía Bellido Dolfos en 2007.

Basada en la historia y leyenda medieval de la ciudad, "La Asamblea de los muertos" cuenta este año con la participación de grupo de teatro zamorano Juan del Encina así como con la colaboración de otros colectivos teatrales locales.

Según Carmen Martín ,miembro de Juan del Encina: " Esta obra es un alegato contra la guerra. Y es que cuando los guerreros comienzan una batalla ya no atienden a razones. Lo que importa es ganar, no importa cómo hacerlo. Como dice Doña Urraca en un momento del texto: "En la guerra no existen leyes". El texto resulta ser muy actual porque nos hace reflexionar sobre nuestro pasado, nuestra historia. Los personajes dan voz a sus conciencias para explicarnos por qué actuaron como lo hicieron en su momento."

Esta nueva versión de "La Asamblea de los muertos" pondrá en escena cinco de los gigantes de nuestra cultura popular: El Cid, El Rey Sancho, el "traidor" Bellido Dolfos, Doña Urraca y Arias Gonzalo. Los protagonistas de nuestro Cerco volverán a pisar los muros del Castillo después de muchos siglos en voces tan conocidas como la de Pepe Blanco, Carmen Ferreras o Luis Felipe Delgado a las que se unirán las de Jesús Ramos y Andrés Fernández.

La representación de la obra será este sábado en el Castillo en dos pases: a las 21.30 y a las 22.45.

Las localidades pueden adquirirse todavía en la librería Milhojas o en la taquilla del Castillo un hora antes del comienzo de la actuación.

La organización pide al público que acudan con la mayor anticipación posible para poder cumplir eficazmente y sin retrasos con el protocolo COVID y las medidas de seguridad pertinentes.