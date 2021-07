Pese a que comparten nombre con un conocido álbum de uno de los miembros de Los Beatles, Paul McCartney, la situación es una mera coincidencia. Sara García, una de las vocalistas de Driving Rain, afirma que pese a ser una casualidad, el estilo musical del artista coincide con el del grupo, por lo que consideraron que era un buen nombre. Además, la traducción literal de la agrupación, “Lluvia Torrencial”, les gustó.

La banda nace de la unión de varios músicos profesionales, algunos de ellos procedentes del grupo Insomnio o Brainless, o son creadores de sus propias bandas, como la agrupación Pelícano.

Este proyecto surge como un reflejo de las marcas que ha dejado el rock en los miembros de Driving Rain, por lo que su objetivo no es crear sus propias canciones. Ellos quieren versionar los temas de rock y soul que más les gustan y pasarlas a un formato acústico.

El grupo está compuesto por cinco jóvenes zamoranos: Héctor y Sara, los vocalistas; Ale, el guitarrista; Alfonso, bajista y Alberto, que se encarga de la percusión.

Driving Rain se creó justo antes de la pandemia, por lo que tuvieron poco tiempo para hacer cosas. Tras un largo período de parón, el conjunto volvió a los escenarios el pasado 25 de junio por todo lo alto. Los zamoranos fueron los encargados de abrir la VI edición del festival de Músicos y Bandas de Zamora (Mubaza) de este año, en el que compartieron cartel con otros compañeros de profesión, como The Cucarachas Enojadas, Project Claudia, Crash o Inadaptado. La vocalista confirma que la acogida que tuvieron por parte del público fue “muy buena”.

El próximo concierto que le espera a la banda tendrá lugar mañana, 8 de julio, en Las Noches del Ramos, en el propio mirador del teatro. Cada noche está reservada a una temática concreta: los jueves al rock y los vienes, al flamenco.

Los cinco miembros de Driving Rain estaban expectantes ante la venta de entradas de este espectáculo, ya que no sabían con exactitud cómo iba a ir o si las personas se animarían a acercarse hasta el teatro por algunas de las medidas sanitarias, como tener que llevar mascarilla en todo momento, no poder levantarse de su asiento o no poder beber algo.

Pese a ese desconcierto por parte de los componentes, y con un 50% de aforo máximo permitido, la vocalista ha confirmado que casi la totalidad de las butacas ya han sido reservadas.

A esta actuación se suman otras durante todo el mes de julio, como el concierto de Canta Jerez el 9 de julio y las sesiones de Cruce de Caminos y Jerez Jondo el 15 y 16 de julio, respectivamente. Los domingos quedan reservados para actuaciones cómicas o recitales, como es el caso de Agustín Durán o María Galiana.

Estas actuaciones son un reflejo más de que los actos culturales vuelven poco a poco a la capital zamorana, aunque siempre con prudencia y cumpliendo con todas las medidas de seguridad.