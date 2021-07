El estado actual de la pandemia en Zamora y en Castilla y León, de absoluto descontrol, ha motivado que el Gobierno de la comunidad autónoma resucite una idea más lejana en el pensamiento colectivo que en el tiempo: el toque de queda. Apenas dos meses después de decaer el estado de alarma la Junta viene a confesar que, con los instrumentos legales disponibles actualmente, se antoja complicado controlar la situación pandémica. Los contagios entre los jóvenes, colectivo entre el que a día de hoy hay transmisión comunitaria, lleva a la administración a mover pieza, aunque de momento Verónica Casado se ha encontrado con el rotundo “no” del Gobierno, expresado por boca del ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta. Públicamente esta ha sido la primera respuesta del Gobierno, aunque a juicio de lo expresado ayer por la consejera, la conversación en la que se planteó un nuevo toque de queda a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, fue por los mismos derroteros. “No pude verle la cara, pero me imagino que fue de absoluta sorpresa” al conocer los planteamientos de Castilla y León, reconoció ayer la consejera regional.

Así las cosas, las medidas restrictivas (o la propuesta de aplicarlas) vuelven conforme avanzan los datos de contagios. “La pandemia nos ha enseñado que no hay grandes medidas, pero algunas que han sido aplicadas sí tienen una eficacia demostrada”, aseguró Verónica Casado al ser preguntada por este asunto. “En una situación como la actual, es una medida que debemos tener en cuenta”, añadió la consejera para asegurar después que propondrá recuperar el toque de queda al resto de las autonomías en el seno del Consejo Interterritorial de Salud. De momento, Castilla y León es la única región que ha planteado recuperar una medida tan severa como limitar la libre circulación nocturna de los ciudadanos.

La comunidad pedirá, además, un toque de queda general para toda España. No por comunidades ni, mucho menos, por provincias o unidades locales de población. “No tiene sentido limitar la movilidad en un sitio y que en otro que esté a 40 ó 50 kilómetros sí esté permitida, porque eso se va a traducir en que la gente se irá a donde sí se puede estar en las calles”, razonó la consejera a preguntas de los medios de comunicación.

Por este motivo Casado abogó por un acuerdo nacional, así como por una nueva Ley de Salud Pública, ya que la actual es prescontitucional, y no permite tomar estas decisiones. “No hay un solo día que no lo diga”, incidió. La consejera también trasladará al resto de comunidades y al Gobierno la preocupación de la Junta de Castilla y León sobre la regulación del uso de la mascarilla. “Es un elemento muy importante para controlar la pandemia”, apostilló la consejera.

La administración regional no valora una solución “unilateral”, como la aplicada en enero

La consejera de Sanidad reconoció ayer que aplicar un toque de queda sin el paraguas legal que da el estado de alarma o sin alguna legislación estatal de soporte no está sobre la mesa. Así, Verónica Casado ha dejado claro que no está entre los planes de Castilla y León tomar una decisión tan polémica como la del pasado mes de enero, cuando la Junta de Castilla y León prohibió la movilidad nocturna desde las ocho de la tarde dando una interpretación, cuanto menos, rebuscada a los límites que imponía el decreto de estado de alarma vigente entonces. La polémica surgida entonces acabó en febrero, cuando el Tribunal Supremo suspendió el adelantamiento del toque de queda a las 20.00 horas en Castilla y León. La resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, que no entró en el fondo del asunto y se pronunció únicamente sobre las medidas cautelares solicitadas por la Abogacía del Estado, dejó por tanto sin efecto la medida que fue acordada el día 15 de enero por el máximo responsable del Ejecutivo autonómico, que entró en vigor al día siguiente y que se vino aplicando en la comunidad a lo largo de un mes. Mañueco responde al revés judicial fijando el cierre de la hostelería a las ocho de la tarde. A falta de mayor concreción, todo hace indicar que la respuesta del Gobierno irá en la línea de lo expresado ayer por el ministro Iceta y de lo esbozado posteriormente por el presidente. Desde Moncloa se defiende que las comunidades autónomas tienen ya instrumentos legales a su alcance para frenar la escalada de contagios, algo de lo que parece discrepar la Consejería de Sanidad. De hecho, Verónica Casado abogó ayer, como viene haciendo en las últimas semanas y meses, por la aprobación de una ley de Salud Pública que, a nivel nacional, permita tomar medidas drásticas en caso de emergencia sanitaria. La actual normativa, apostilló la consejera de Sanidad, es anterior a la Constitución y no permite tomar medidas que limiten derechos fundamentales, para lo que se necesita, actualmente, un estado de alarma.

El cierre del ocio nocturno se da por supuesto desde el jueves

La Junta de Castilla y León decidirá como muy tarde este jueves si cierra o no el ocio nocturno. Será en Consejo de Gobierno, aunque también podría celebrarse un Consejo Extraordinario, decisión que debe tomar el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Así lo explicó ayer la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en rueda de prensa para informar sobre la evolución epidemiológica en la Comunidad, después de que el Comité de Expertos, que se reunió ayer lunes, propusiera dos escenarios: desescalar a fase 2 o una serie de medidas “quirúrgicas” que conllevarían el cierre del ocio nocturno, tras el repunte de contagios, en especial, entre la población joven, de 14 a 29 años. Mientras Cataluña ya ha anunciado el cierre total de este tipo de establecimientos, la Junta tomará esta decisión esta misma semana por la necesidad de aplicar este tipo medidas ante el exponencial crecimiento del número de contagios de COVID. De hecho, los expertos han planteado varios escenarios, dado que incluso las barras de los establecimientos que se mantuvieran abiertos podrían estar afectadas de nuevo, si bien el comité entendió que existen zonas de las ciudades y barrios “en los que solo se consume en barra y donde no hay población de riesgo”. Casado admitió que ella optaría por este tipo de medidas dirigidas a esa población diana, que “está muy definida”, dado que regresara a nivel 2 supondría de nuevo reducir aforos en hostelería y otros espacios.

