El coronavirus avanza con paso firme en la provincia de Zamora dentro de esta ola de contagios que involucra a los más jóvenes. Los datos son claros: 50 nuevos positivos en las últimas veinticuatro horas, 245 a lo largo del fin de semana y 500 desde el pasado lunes. Una situación que preocupa y mucho a las autoridades sanitarias, que han incidido una vez más en la necesidad de extremar las precauciones para evitar una situación crítica como las ya vividas en el pasado y que parecían superadas. A día de hoy, existen todavía una veintena de brotes activos, todos ellos asociados a los contactos sociales y familiares, con un volumen de casos asociados que asciende a 179. En el lado de la fortuna, la estadística de fallecimientos se mantiene invariable, pero el número global de personas infectadas por COVID desde el inicio de la pandemia se acerca ya peligrosamente a las 15.000.

No por esperado ha dejado de ser menos impactante. Y es que todo el mundo en Zamora esperaba un incremento notable del número de contagiados por coronavirus pasado el fin de semana; máxime, teniendo en cuenta la nueva política anunciada por la Junta de Castilla y León sobre no ofrecer datos más que en días laborables. Una medida que apenas veinticuatro horas después se saltaba el propio vicepresidente Francisco Igea, que publicaba el domingo cifras de nuevos contagios. En la provincia, fueron 88 el sábado, 107 el domingo y 50 los que se notificaron ayer. Y todo ello, teniendo en cuenta que no ha sido hasta este pasado lunes cuando han comenzado a practicarse pruebas de diagnóstico a las personas que han presentado síntomas a lo largo del fin de semana, por lo que hoy se prevé un nuevo aumento de los guarismos.

Los indicadores de riesgo que presenta Zamora en este inicio de semana son de los más preocupantes de toda Castilla y León, lo que da buena cuenta de la gravedad de la situación. La tasa de incidencia acumulada se encuentra en 359 casos por cien mil habitantes a catorce días, solo superada por León, donde el pasado sábado se hizo un cribado masivo en jóvenes donde afloraron en torno a medio centenar de positivos. En la estadística a siete días, Zamora presenta una tasa de 337 casos por 100.000 habitantes, situándose esta vez sí al frente del resto de territorios de la comunidad autónoma. Ahora mismo, las pruebas diagnósticas por semana arrojan una positividad del 18%, vapuleando una media regional que se sitúa en el 12% y superando a las de cualquier otra parte de Castilla y León. Lo mismo que ocurre con el número reproductivo básico instantáneo. Es decir, el número de personas a quienes cada contagiado transmite el virus, que actualmente se encuentra en 2,25, de acuerdo a los datos ofrecidos por la Junta de Castilla y León.

En el lado positivo de toda esta maraña de números se encuentra la situación actual en el Complejo Asistencial de Zamora, donde no figura ni un solo paciente por coronavirus en la unidad de críticos. Sí que existen, por el contrario, siete personas en planta, aunque es algo que entra dentro de la normalidad, tal y como señalan desde la Consejería de Sanidad en su portal de Datos Abiertos. En el conjunto de Castilla y León, el número de hospitalizados en planta asciende a 71 entre las nueve provincias, con 35 personas en cuidados intensivos, siendo Zamora el único lugar donde no aparece ningún paciente crítico. Este, de hecho, parece ser el único balón de oxígeno en un territorio que está viviendo uno de sus peores momentos dentro de la pandemia del coronavirus.

TODA LA INFORMACIÓN SOBRE EL CORONAVIRUS EN ZAMORA