Una solución a los problemas de malos olores del casco antiguo de Zamora. Esto es lo que pide UPL ante "la falta de sifones en los sumideros, que provoca hedores provenientes del colecto de forma generalizada", apuntan. Con la renovación del pavimento en la zona histórica hace décadas, se procedió a la sustitución de la red de desagües de aguas pluviales, pero "consideraron erróneamente que no era necesaria la colocación de sifones en base a las nuevas técnicas de canalización en la zona monumental". Sin embargo, se comprobó de inmediato "que no ofrecían buen resultado, al desprenderse desagradables olores, procediéndose a añadir a los desagües la pieza que faltaba pero no en todas las calles", matizan desde UPL.

Entre estas vías sin sifones apuntan, por ejemplo, a la calles de Los Herreros, Alfonso XII, Hospital, Thalberg, Carniceros o la plaza de Santa Lucía. Además, hay otras vías donde sí se instalaron pero "se encuentran rotos, de modo que no pueden cumplir correctamente su misión".

Ante esta situación, la formación leonesista insta a la Concejalía de Urbanismo a instalar sifones en aquellos sumideros que carezcan de ellos y a reponerlos en los que se encuentren en mal estado.