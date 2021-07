El movimiento vecinal de Zamora ha unido fuerzas en su oposición a la reubicación en el entorno de la plaza de toros de 141 plazas de aparcamiento regulado del centro de la capital. Una controvertida medida que ha encontrado la reacción directa de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Zamora (Faveza) y la Asamblea Vecinal de Zamora (AVZ), cuyos representantes han anunciado el lanzamiento de una campaña de recogida de firmas “que demuestre que los ciudadanos están en contra de esta decisión”. Para estas organizaciones, se trata de una cuestión “injusta” que afectará “de manera directa a más de 6.000 personas” que viven en la zona, pero también a los zamoranos que tengan que acudir al centro de salud de Santa Elena, a los colegios de la zona o a las oficinas municipales a realizar gestiones. Por todo ello, han pedido al equipo de Gobierno que “reconsidere” su planteamiento y “escuche” al pueblo antes de materializar el traslado de la zona azul hacia este espacio.

Artemio Pérez, presidente de Faveza, ha asegurado que el cambio de plazas de aparcamiento es “un atropello” para los intereses de los vecinos. “Sin aparcamientos en el centro van a matar al Mercado de Abastos y además, para no perjudicar a la empresa, van a obligar a pagar a quienes vengan al médico o a hacer papeles al Ayuntamiento de Zamora”, ha indicado. El representante de esta federación ha desvelado que, tras consultar con sus servicios legales, las organizaciones vecinales “tienen claro que hay fórmulas para tratar de evitar que esta modificación se lleve a cabo”, aunque por el momento se ha optado por una recogida de firmas que se iniciará a lo largo de la presente semana si finalmente se consiguen los permisos necesarios.

Más duro se ha mostrado el portavoz de la AVZ, Venancio Santos, quien ha acusado al equipo de Gobierno de “no escuchar ni contar para nada con los vecinos”. A este respecto, el presidente de la asociación de vecinos de San Frontis ha denunciado que Francisco Guarido “utilizaba a los vecinos cuando estaba en la oposición para dar caña al Partido Popular, pero ahora que tiene mayoría pasa de todo el mundo”. A modo de ejemplo, Santos ha afeado la propia situación del aparcamiento regulado. “Antes era Izquierda Unida la que siempre se mostraba en contra de este tipo de políticas y ahora se han convertido en los amos de la ORA”, ha expresado el representante vecinal.

El conflicto del estacionamiento en zona azul ha conseguido unir a dos federaciones vecinales que no siempre caminan por el mismo sendero. Sin embargo, tanto Faveza como AVZ han mostrado su intención de litigar hasta el final para conseguir que esa reubicación de plazas de aparcamiento en la zona de la plaza de toros y de Santa Elena no se lleve a término, al considerar que se trata de una zona en la que no se cumplen los criterios por los que se puso en marcha el aparcamiento regulado. Para ello, tratarán de convencer a los ciudadanos de Zamora para que estampen su firma en contra del proyecto y conseguir así paralizar una iniciativa que ha levantado ampollas desde el principio.