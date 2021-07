El repunte de casos positivos de coronavirus entre los adolescentes y jóvenes no alterará, de momento, el plan de vacunación establecido por la Junta de Castilla y León en Zamora. La administración regional, que se encuentra inmersa en la inmunización a la franja de 30 a 40 años, ha argumentado que esta ola de contagios entre la juventud no compromete al sistema sanitario ni a sus hospitales, por lo que no está previsto tomar medidas extraordinarias como un posible adelanto del pinchazo.

Esta decisión contrasta con la política que están siguiendo otras comunidades autónomas ante el incremento de casos entre los jóvenes. Baleares, por ejemplo, ha abierto la cita libre para la vacunación entre los 16 y los 29 años tras los últimos acontecimientos en las islas, mientras que Galicia abrirá esa autocita en el día de hoy para la franja de edad de los 18 a los 29 años. Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Ceuta y Melilla son otros de los territorios que ya han comenzado a inmunizar a estos grupos de edad o lo harán a partir de la presente semana.

Por otra parte, y siguiendo el mismo criterio que Castilla y León, se encuentran comunidades como País Vasco, Andalucía, Aragón, Extremadura, Murcia, Navarra, La Rioja o Comunidad Valenciana, que han mostrado su intención de no alterar los planes de vacunación ya establecidos. Todas ellas se encuentran actualmente vacunando a ciudadanos por debajo de los cuarenta años, por lo que calculan que podrán llegar a los veinteañeros en el mes de agosto.

