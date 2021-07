Renfe mantendrá la flexibilidad en los plazos de caducidad de los abonos Avant: tarjeta Plus, Plus 10 y Plus 10 estudiantes. Así lo ha confirmado el presidente de Renfe, Isaías Taborda, al consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, tras la petición expresa formulada por este último. El titular del área en la Junta se ha mostrado muy satisfecho por la medida ya que "la situación sanitaria no ha permitido variar aún en su totalidad las condiciones laborales anteriores a la pandemia” y la “ampliación de la flexibilización de los abonos permitirá a los viajeros recurrentes conjugar el trabajo presencial con el régimen de teletrabajo lo que supone una menor utilización del servicio ferroviario por las personas usuarias del mismo”.

Así, desde el pasado 17 de octubre de 2020, Renfe había ampliado temporalmente la caducidad de los títulos AVANT Abono Tarjeta Plus y Tarjeta Plus 10 (ordinaria y estudiante):

“Tarjeta Plus”: se amplió en 30 días desde su primera formalización. La validez total desde su primera formalización es de 60 días. Es decir, pasó de 30 a 60 días.

“Tarjeta Plus 10”: se amplió en 12 días desde su primera formalización. La validez total desde su primera formalización es de 20 días. Es decir, pasó de 8 a 20 días.

“Tarjeta Plus 10-Estudiante”: se amplió en 10 días desde su primera formalización. La validez total desde su primera formalización es de 20 días. Es decir, pasó de 10 a 20 días.

Esta medida tenía carácter temporal y era efectiva para los abonos comprados hasta el 30 de junio del 2021. Ahora RENFE planteará en la próxima reunión de la Comisión de seguimiento de los contratos sujetos a Obligación de Servicio Público (AVANT) el mantenimiento de la flexibilización en los términos vigente.

Mientras se adopta la decisión final, RENFE se ha comprometido a mantener la situación actual de flexibilización de los abonos desde su primera formalización.