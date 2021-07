Dicen de él los entendidos que su cante es sobrio, puro y dirigido a los paladares más exquisitos. Sonríe con los halagos y se reafirma en ese mismo sentido: “Yo soy un cantaor muy expresivo, muy de verdad. Canto lo mismo y con la misma pasión en una peña en la que haya tres pelaos y un gato que en un teatro lleno hasta la bandera. Aunque reconozco que el cante de verdad surge en las pequeñas convivencias, en pequeños rinconcillos”.

Manuel Castulo, nacido en Mairena del Alcor hace 51 años, presenta esta noche en Zamora su nuevo espectáculo “ Entre Mairena y La Puebla” junto a La Yiya en el cante y Antonio Carrión a la guitarra.“Queremos acercar a Zamora los cantes bajos típicos de esta zona de Andalucía; la soleá, la seguidilla, las tonás, los tientos, las saetas... el cante con las raíces más hondas, la piedra angular de todos los cantes.”

Es la tercera vez que el sevillano actúa en Zamora y por tanto conoce bien la enorme afición a este género que se vive en la provincia: “La primera vez que vine me quedé gratamente sorprendido. Yo no esperaba encontrarme aquí con tanta pasión y tanto conocimiento sobre el mundo del flamenco, Hay un nutrido grupo de zamoranos entre los que ya tengo varios amigos, que saben muy bien lo que está bien y lo que no está tan bien. Son muy exigentes y eligen muy bien lo que escuchan. Me sorprendió y me sigue sorprendiendo el nivel de afición que existe y también el respeto que muestra el público en este tipo de espectáculos. Más incluso que en el sur. Quizás porque no lo teneis tan cerca...”

Castulo asegura ser un tipo con suerte por haber nacido en Mairena: “Llevo muy a gala compartir cuna con algunos de los más grandes, como Antonio de Mairena. Lo que la gente desconoce es que el mito del flamenco se alimentaba no de otros mitos sino de la gente humilde, de la gente del campo, la gente de las tabernas. Artistas anónimos que tienen todo el arte del mundo.”

Manuel reconoce que el flamenco está en constante evolución pero “bajo mi modesta opinión no se le puede llamar innovar a cualquier cosa. Hay que innovar pero siempre respetando las bases. ¿Rosalía? Yo respeto a todo el mundo pero a mí esa mujer no me aporta nada. Para mí eso no es flamenco. Todo lo que quieras y de lo que seas capaz vale pero sin sacar los pies del tiesto y ella saca no uno sino los dos. Estas cosas sí que hacen daño al cante jondo, al de verdad. Es mi humilde opinión”

Asegura que en la actualidad hay gente muy buena que está despuntando pero “no hay una figura que esté por encima de todo como las de antes, Camarón, Lebrijano, Morente.... No la hay”.

Castulo pisará el escenario del Mirador del Teatro Ramos Carrión a partir de las 22.00 horas inaugurando así el nuevo ciclo de música “Los viernes flamencos del Ramos”organizado por el Foro Flamenco de Zamora. Durante cuatro semanas los aficionados podrán disfrutar de diferentes espectáculos genuínos y de raíz:

El viernes 9 de julio “Canta Jerez” con Ezequiel Benítez, Luisa Muñoz al cante y Paco León al toque. El viernes 16 de julio “Jerez jondo”con Jesús Méndez, Felipa Moreno y Pepe del Morao para cerrar con el espectáculo-fusión “Vientos de Sanlúcar” el día 23.