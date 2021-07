El ocio nocturno permanecerá abierto en la provincia de Zamora pese al “vertiginoso” incremento de casos de coronavirus entre los jóvenes de 15 a 29 años. Y la razón es muy sencilla. Aunque los contagios se encuentran disparados, el impacto en el Complejo Asistencial es completamente nulo. La juventud pasa el COVID en su domicilio, sin cargar peso sobre el sistema de salud, lo que supone un auténtico alivio para la administración en todas sus vertientes. Por esta cuestión, entre otras, la Junta de Castilla y León no se ha planteado tomar medidas restrictivas en el territorio. Y no lo hará mientras la situación siga por el mismo camino.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, se ha mostrado firme respecto al descontrol de los jóvenes zamoranos. “Es verdad que se ha perdido trazabilidad y estamos hasta cierto punto preocupados por los jóvenes, pero también existe la lectura de que la incidencia en mayores de 65 años es de cero”, ha indicado. “Hablamos de un incremento de casos muy grande, con 114 de incidencia acumulada y con un crecimiento muy intenso, pero en un grupo etario muy controlado”, ha añadido al respecto.

Por esta razón, desde la administración se ha apostado por continuar con el mismo nivel restrictivo que hasta la fecha. “La recomendación para los jóvenes sigue siendo la misma: que mantengan el uso de la mascarilla y la distancia social, incluso en los bares o pubs”, ha apuntado. Sobre las causas que han podido llevar a esta situación, el vicepresidente también parece tenerlo claro. “El fin del curso escolar, el aumento de contactos sociales y la movilidad, junto con una relajación en un grupo que se siente inmune y el agotamiento general de la población, ha generado la tormenta perfecta”, ha expresado.

Francisco Igea, ante esta situación, ha vuelto a recomendar a los más jóvenes que “extremen el cuidado” en el contacto social y que eviten “en la medida de lo posible” las situaciones de riesgo, como puede ser quitarse la mascarilla en un entorno que no es seguro. “Hay que recordarles que no solo se ponen en riesgo ellos, sino que también ponen en riesgo a las personas no vacunadas y a las que, pese a estar inmunizadas, pueden entrar dentro de ese porcentaje de fallo”, ha comentado. Y es que, la escalada de contagios entre los jóvenes parece imparable, especialmente en la provincia de Zamora. Una situación que ha hecho saltar por los aires todas las alarmas en el conjunto de la comunidad autónoma, habida cuenta de que buena parte de las medidas de alivio se toman siguiendo estadísticas conjuntas para las nueve provincias. Por eso, la administración ha vuelto a hacer un llamamiento a no cantar “una victoria anticipada” sobre el virus.

