La mortalidad ha descendido un 22% en lo que va de año en Zamora respecto al mismo periodo del año anterior, 2020, cuando lo más crudo de la primera ola de la pandemia ya había dejado su huella en forma de fallecimientos en la provincia y todo el país.

A fecha de mediados de junio habían fallecido en Zamora 1.064 personas, que son 307 menos de las que habían muerto el pasado año en el mismo periodo, 1.371, según los datos facilitados ayer por el Instituto Nacional de Estadística que ha publicado una nueva entrega de sus datos experimentales. Curiosamente en los meses de enero y febrero se produjo una mayor mortalidad en 2021, si bien posteriormente se dio la vuelta a la situación, fundamentalmente por el alto número de fallecimientos de marzo y abril, con semanas de 89, 106, 122 o 91 muertos, cifras realmente elevadas. Salvo en esos primeros dos meses la mortalidad semanal durante 2021 siempre ha sido más baja que el año anterior, 2020.

La estadística de INE viene bien porque es una forma de contabilizar los fallecimientos totales de la provincia, lo que permite averiguar el impacto que ha tenido una enfermedad como el coronavirus con respecto a un año normal, sin esa patología o de forma más atenuada.

Los datos de mortalidad en el hospital, que registran 437 fallecidos hasta el momento (desde marzo de 2020 hasta hoy) y los de fallecidos en residencias, que comprenden 308 (245 con coronavirus confirmado y 63 con síntomas compatibles) tienen dos problemas, que no contabilizan todos los muertos, ya que al principio no se realizaban pruebas de coronavirus porque no había kits diagnósticos suficiente y que dejan sin anotar a las personas que haya fallecido por esta causa fuera del hospital o los geriátricos.

Uno de cada cinco

Para superar estos inconvenientes la propia Consejería de Sanidad lleva otra contabilidad de la mortalidad, que cuenta el número de personas fallecidas por COVID-19 (confirmados y compatibles con la enfermedad), es decir, aquellas personas que tengan en los tres meses anteriores al fallecimiento una prueba positiva en su historia clínica electrónica de Atención Primaria. En este caso los fallecidos en Zamora por coronavirus son 731 de un total de 3.970 personas que han muerto en este periodo.

Es decir, el 18% de los fallecidos en Zamora desde marzo de 2020 (casi uno de cada cinco), se debe al coronavirus.

Los datos basados en las historias clínicas permiten conocer el perfil de los fallecidos, que se corresponde sobre todo con mayores de 80 años, con un número superior de mujeres al de hombres.

Sin embargo, entre los fallecidos en edades tempranas son los hombres los que superan con bastante claridad en número a las mujeres. Por debajo de 40 años no hay ningún fallecido y son escasos entre 40 y 60 años de edad.

