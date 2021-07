“No me esperaba ser la mejor nota de Zamora para nada”, confiesa con modestia Ángela González Ramos, la alumna del IES Maestro Haedo que ha conseguido la calificación más alta de toda la provincia en las pruebas de la EBAU de la convocatoria de junio. Fue un amigo que llamó al instituto el que le dijo que había sido allí la mejor calificación de Zamora, nada menos que un 9,97. “Y la nota coincidía con la mía, así descubrí que era yo”, recuerda. Una noticia que le reportó las felicitaciones de sus compañeros y de su familia y por la que asegura que se siente “muy satisfecha”.

Puede que ella se haya sorprendido, pero su magnífico currículo apuntaba a que tenía muchas papeletas para lograr este título. “La media que tenía en Bachillerato me hacía ir bastante tranquila a los exámenes”, confiesa. Y no es para menos, porque esa media era de 10. Aun así, reconoce que repasó bastante para ir todavía más tranquila al Campus Viriato, lugar donde se hacían estos exámenes.

“Por los globales tenía estudiado todo bien, pero había que repasar de todas maneras”, considera. Se centró sobre todo en lengua y en matemáticas, “porque tenían partes mucho más prácticas”, mientras que en historia, por ejemplo, apunta que el temario era muy amplio. Para ella, el examen más complicado de todos este año fue el de inglés.

Se trata, por tanto, de un colofón perfecto para un curso que ha sido “bastante raro”, califica. “Primero fue el último trimestre del curso 2019-2020 con el confinamiento, después un verano sin hacer mucho y luego la vuelta a septiembre con un primer trimestre donde se dio mucha materia en poco tiempo, para recuperar”, explica. A todo esto había que añadir las medidas de higiene y seguridad que se habían instaurado en todos los centros escolares en este curso que acaba de terminar. “Fue un poco complicado al principio con tantas normas, per o al final te acostumbrabas, igual que lo de estar todo el día en clase con la mascarilla puesta”, acepta.

Especialmente contenta se muestra al haber estudiado en un centro como el IES Maestro Haedo. “Es un instituto pequeño y eso ayuda a que todos nos conozcamos, lo que también lo hace mucho más cómodo. Además, los profesores te conocen perfectamente y te ayudan. Eso es muy positivo”, agradece esta estudiante, que decidió en la etapa de Bachillerato pasarse a Sociales, después de haber estudiado durante Secundaria por la rama de Ciencias. “Inglés y matemáticas han sido mis asignaturas favoritas, si tengo que elegir alguna. Este año historia era muy interesante, pero me agobió un poco el temario tan amplio que tenía en este curso”. Una selección a la que también añade la asignatura de historia del arte.

Con la nota obtenida en la EBAU se le abren sin problema a esta alumna brillante las puertas de cualquier facultad en la que quiera entrar, pero ella ya tiene claro lo que quiere hacer a partir de septiembre. Aunque en un principio dudaba entre el grado de Traducción e Interpretación o alguna carrera relacionado con los idiomas —“descartando el inglés, por ampliar los conocimientos en una lengua diferente”, razona—, finalmente se ha decantado por cursar el grado en Estadística en la Universidad de Salamanca, donde se trasladará a vivir tras el verano, compartiendo piso. “Para entrar necesitaba un 7 y al final me he decido a estudiar esta carrera por las salidas profesionales que tiene”, argumenta respecto a su elección final.

Hasta entonces, su único objetivo será disfrutar de un más que merecido descanso durante estos meses ya que ni siquiera se tendrá que sacar el carnet de conducir —actividad típica del verano para la gente de su edad—, puesto que ya lo tiene. De momento, ya ha estado en Asturias con un grupo de amigos. “El resto del verano no tengo muchos planes, así que me dedicaré sobre todo a estar con la familia, que hace tiempo que no nos juntamos, y hacer alguna que otra escapada más”, resume para finalizar.

El 98,5% de los estudiantes del distrito de Salamanca aprueba

Las notas obtenidas por los alumnos del distrito universitario de Salamanca en la EBAU en la convocatoria de junio apuntan a que el 98,5% de ellos ha superado las pruebas de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU). En el cómputo general, de los 2.721 estudiantes que realizaron estos exámenes, obtuvieron la calificación de “apto” un total de 2.681 y solo 17 —lo que significa el 1,1% del total— no superaron los ejercicios. De los primeros, se dividen entre 413 estudiantes con sobresaliente, 1.413 con notable y 855 con aprobado. La nota media de la EBAU de junio es de 7,63 en el distrito salmantino, que abarca las provincias de Salamanca, Zamora y Ávila. En Zamora, se presentaron a estas pruebas 696 jóvenes, de los que 680 —es decir, el 97,7%—, obtuvieron la calificación de “apto”, con 241 aprobados, 328 notables y 111 sobresalientes, con una nota media de 7,57. El alumno con mejor nota en la convocatoria ordinaria de junio de estas pruebas de acceso a la universidad es del colegio Maestro Ávila de Salamanca, que obtuvo un 10. Por cerca se quedó la estudiante zamorana, Ángela González Ramos, del IES Maestro Haedo, mientras que la nota más alta de Ávila fue para un alumno del instituto Vasco de la Zarza, en la capital abulense, con un 9,7.