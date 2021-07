"El numero de casos ingresados en el hospital es de uno, la incidencia no se traduce en el incremento de casos graves". Esta es una de las razones por las cuales la Junta de Castilla y León no se plantea, de momento, tomar medidas restrictivas en Zamora pese al estallido de casos de los últimos días, centrados en edades de 12 a 29 años y vinculados al incremento de la movilidad y las relaciones sociales tras el fin de curso.

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea reconoció que "se ha perdido trazabilidad, estamos preocupados pero la situación en este momento en la provincia de Zamora, con 114 de incidencia acumulada y que está creciendo de manera muy intensa, en mayores 65 años es de cero. Es un incremento de casos muy grande, pero en un grupo etario muy controlado". Por ello la Junta de momento sólo recomienda a los jóvenes que mantengan el uso de la mascarilla y la distancia social: "cuando se entra en un pub o un bar no se tienen que quitar la mascarilla".

De momento la Junta no se plantea realizar en Zamora cribados masivos como los que se van a llevar a cabo en León. Ni se espera que se tomen medidas restrictivas con respecto a horarios o aforos de pubs y locales de ocio nocturno, a expensas de lo que pueda determinar el comité de alertas nacional.

"Las alternativas tienen que estar relacionadas con la gravedad de la situación sanitaria. Y en estos momentos la incidencia no tiene relación con la situación real sanitaria, la saturación hospitalaria o la letalidad. No podemos actuar como si la campaña de vacunación no existiera" dijo Igea, quien no obstante asegura que "hacemos un seguimiento día a día y tomaremos las medidas cuando lo estimemos necesario. No hay nadie que sienta más preocupación que nosotros".

