Estas son las actividades previstas para hoy, sábado 26 de junio, en el marco de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2021.

12.00 horas.

Mubaza Fest VI 2021. Carabina / Arriebro en las Aceñas de Cabañales.

12.30 horas.

Festival de Circo Ciudad de Zamora. La tortuga veloz "El circo de la tortuga". Recinto ferial Ifeza.

Entrada 1 euro. Venta de entradas en la taquilla de Ifeza una hora antes de cada espectáculo.

19.00 horas.

Mubaza Fest VI 2021. The Cucarachas Enojadas / The son of wood / Titis Twister / Como Sheena & Andrew Reverbo Dj's. Aceñas de Cabañales.

20.00 horas. XLIX Feria de la Cerámica y Alfarería Popular. Inauguración. Homenaje a Don Herminio Ramos. Del 26 de junio al 29 de junio en la plaza Viriato. Patrocina: Caja Rural.

20.00 horas.

Festival de Circo Ciudad de Zamora. La tortuga veloz "El circo de la tortuga". Recinto ferial Ifeza.

Entrada 1 euro. Venta de entradas en la taquilla de Ifeza una hora antes de cada espectáculo.

22.00 horas.

Concierto de Rozalén en el auditorio municipal Ruta de la Plata. Apertura de puertas a las 20.00 horas. Entradas VIP: 45 euros más gastos de gestión. Pista: 35 euros más gastos de gestión. Gradas: 30 euros más gastos de gestión. Entradas a la venta en La Perla y La Pinta de Oro de Zamora. En Salamanca, Long Play. En Benavente, Sala Buda. Por internet en www.ticketgate.es.

22.00 horas.

Festival de los 80 en la Plaza de la Catedral.

Javier Ojeda (Danza Invisible)

La Poptelera (Mario Martínez OT 2003)

Juanra (Guaraná)

Bernando Vázquez (The Refrescos)

La Banda del Capitán Inhumano

Apertura de puertas a las 20.30 horas.

Venta de entradas en el Café Michelos. Anticipada: 15 euros. En taquilla: 20 euros.