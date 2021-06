El acceso al Casco Histórico de Zamora se encuentra ya monitorizado a través de cámaras de videovigilancia encargadas de recoger los datos sobre el volumen de vehículos que cada día entran en esta parte de la ciudad. Se trata de una de las primeras medidas que ha tomado el Ayuntamiento dentro del nuevo plan de movilidad urbana sostenible y lo que busca es conocer los hábitos de los zamoranos para poder proponer soluciones de movilidad de cara al futuro. Eso y, en algún caso, sancionar. Como así ocurrirá en una de las calles donde se ha instalado una cámara capaz de reconocer matrículas y multar a quien acceda allí sin la debida y pertinente justificación.

El nuevo sistema de videovigilancia del tráfico en el Casco Histórico tiene mucho que ver con el nuevo paradigma de movilidad en el que trabaja el Ayuntamiento de Zamora desde hace meses. El objetivo final es mejorar y reordenar esta zona de la capital de una manera integral para convertirla en zona de bajas emisiones, de acuerdo con la nueva Ley de Cambio Climático. “Una norma que impone la creación de una zona así en las ciudades de más de 50.000 habitantes antes de 2023”, han aclarado desde el equipo de Gobierno. Por eso, justifica la administración dirigida por Francisco Guarido que es necesario “poder controlar en tiempo real el tráfico de vehículos que circulará por esta futura zona de bajas emisiones”.

Para dar respuesta a esta necesidad, el Ayuntamiento de Zamora ha instalado ya cinco cámaras de videovigilancia que controlarán el acceso al Casco Histórico desde diferentes puntos. Unos elementos que ya se pueden encontrar en la confluencia de la plaza de Fernández Duro con la calle de San Miguel, en la calle de San Andrés, en la plaza de Santa Lucía, en la calle de San Martín con bajada de San Martín y en la calle Flores de San Torcuato. Todas ellas, tal y como han señalado desde el Consistorio, tienen por objetivo el control de acceso del Casco Histórico, aforando el número de vehículos y sus distintas tipologías (turismos, furgonetas de reparto, camiones, bicicletas…) que pasan por la zona, con el fin de obtener datos reales a utilizar en estudios sobre movilidad y poder implementar mejoras en los futuros proyectos.

No obstante, una de estas cámaras que ya están instaladas tendrá la función añadida de sancionar a quien esté circulando por donde no debe. “En el caso de la calle Flores de Sn Torcuato, el acceso de vehículos está restringido a residentes, por lo que se realizará un reconocimiento de matrículas”, han señalado fuentes municipales. De esta manera, se grabarán los distintivos de los vehículos que accedan a dicha calle, en la que únicamente está permitida la entrada a personas que tengan allí el garaje. “Quienes incumplan esta norma podrán ser sancionados, dado que se trata de una calle peatonal cuyo pavimento ha tenido que ser renovado recientemente precisamente por el acceso incontrolado de vehículos no autorizados”, han indicado desde el Consistorio.

Fruto de esta situación, los propietarios o arrendatarios de una plaza de garaje situada en cualquiera de los inmuebles que tienen acceso desde esta calle, deberán presentar antes del día 15 de julio a través de cualquiera de los registros municipales –incluida la sede electrónica– una solicitud de autorización de acceso a su plaza de garaje, facilitando el número de matrícula y acreditando por cualquier medio admitido en derecho tanto la propiedad como el arrendamiento, dependiendo del caso que ocupe a cada uno de los ciudadanos.

La instalación de estas cámaras de videovigilancia es la segunda de las medidas que el Ayuntamiento de Zamora ha tomado respecto a la movilidad en el Casco Histórico. Cabe recordar que, en el corto plazo, está prevista una intervención integral en calzadas y aceras en todo el espacio comprendido en el cuadrado que forman Santa Clara, avenida de Portugal, San Pablo y plaza del Mercado por valor de 650.000 euros. Se trataría de ejecutar en toda esta zona la denominada plataforma única, que consiste en igualar la rasante de aceras y calzada para que todo el mundo comparta el mismo vial. Una medida que obligará, de inmediato, a reducir los límites máximos de velocidad en este espacio hasta los 20 kilómetros por hora marcados por norma.

La nueva zona de la ORA junto a la plaza de toros afecta a 6.000 zamoranos, según el PP

El grupo municipal del Partido Popular ha cuantificado en 6.000 zamoranos a los afectados directamente por el establecimiento de una nueva delimitación de la zona azul en el entorno de la plaza de toros y el centro de salud de Santa Elena. Así lo han manifestado los portavoces de la formación, Mayte Martín Pozo y Víctor López de la Parte, quienes han insistido en pedir al equipo de Gobierno que abandonen sus planes. Se trata de una reacción al anuncio municipal de trasladar a este espacio las 141 plazas de aparcamiento regulado que se suprimirán en las calles situadas en las inmediaciones del Mercado de Abastos.

Una decisión que ha levantado ampollas entre los concejales populares, que consideran que la administración de Guarido intenta recaudar “de tapadillo”. Para el Partido Popular, el traslado de estas plazas de ORA es “un nuevo sablazo del equipo de Gobierno a los zamoranos”, como así ha defendido Martín Pozo. Una modificación de la ordenanza “innecesaria e injusta”, que responde “al afán recaudatorio del Ayuntamiento de Zamora”. La viceportavoz ha precisado además que la administración local “está eludiendo el procedimiento de información pública alegando que no tiene impacto económico, cuando es mentira; lo tiene para el Ayuntamiento, al ser una nueva imposición, y, sobre todo, tiene impacto económico para los zamoranos que, hasta ahora, venían y aparcaban de manera gratuita y ahora van a tener que pagar”.

La opinión ha sido compartida por el grupo municipal de Ciudadanos, que ha criticado las prisas y la falta de transparencia y participación” en la modificación de la ordenanza del aparcamiento regulado en la capital zamorana dada a conocer en los días anteriores.