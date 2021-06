Los parlamentarios nacionales del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez y José Fernández, han lamentado este viernes "el nerviosismo" de los dirigentes del Partido Popular de la provincia y han subrayado la importancia de que el PP se mantenga fuera del Gobierno mientras se gestionan los fondos europeos: "Cuanto más lejos estén, menor riesgo de corrupción", han advertido los socialistas en una nota remitida a los medios de comunicación.

Los socialistas han dirigido sus palabras, principalmente, al líder de los populares de Zamora, José María Barrios, a quien han afeado que diga que "los zamoranos tienen claro que Pablo Casado tiene que llegar cuanto antes a la Presidencia del Gobierno". Desde el PSOE han criticado que "el senador, vicepresidente de la Diputación, concejal de Morales y otro buen número de cargos" se "apropie de la voluntad democrática" de los ciudadanos.

De hecho, a juicio del PSOE, “lo que tienen claro los zamoranos y los españoles es que no quieren que vuelvan la corrupción y los comportamientos mafiosos, que no quieren que les roben el dinero y que utilicen los resortes del Estado para todo tipo de actos ilícitos y criminales". "Es decir, lo que representa el Partido Popular”, han aclarado.

"Si no están en el Gobierno no van poder robar el dinero público de todos los españoles, no van a poder repartirse el botín y no van a poder utilizar las instituciones democráticas para sus comportamientos mafiosos y criminales”, han apuntado los socialistas, que han indicado que “el Partido Popular de Casado y de José María Barrios es el mismo Partido Popular de Rajoy, de Aznar, de Cascos, de Bárcenas, de Cospedal, de Mato, de Matas, de Rato y de tantos y tantos otros personajes del PP corruptos que tanto han robado a España y tanto daño han hecho a las instituciones democráticas”.

Antidio Fagúndez y José Fernández han subrayado que “el Partido Socialista trabaja desde el Gobierno para superar la grave crisis social, económica y sanitaria consecuencia de la pandemia del COVID adoptando medidas sociales, económicas y sanitarias para que nadie se quede atrás, mientras la derecha extrema del PP y la extrema derecha, en Zamora y en Madrid, se dedican a generar tensión y bronca, a insultar, a deslegitimar y a descalificar a los representantes de las instituciones democráticas”.

“La derecha extrema del PP y la extrema derecha lo hacen con el único objetivo de que no se hable de sus comportamientos corruptos y mafiosos y de su falta de propuestas y de iniciativas para resolver los problemas de España y de Zamora” han zanjado desde el PSOE de Zamora.