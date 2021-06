El Ayuntamiento de Zamora creará 141 nuevas plazas ORA en el entorno de la plaza de toros como “respuesta a la reordenación del tráfico y a las medidas de calmado” en diferentes puntos de la capital, tales como la calle de Villalpando o el cuadrante comprendido entre Santa Clara, avenida de Portugal, San Pablo y plaza del Mercado.

La propuesta se elevará mañana a Comisión de Hacienda para su debate entre los diferentes grupos, aunque ya ha encontrado la oposición del Partido Popular, que pedirá su “retirada inmediata” al considerar que puede no ajustarse a la legalidad. Entre otras cosas, los populares han denunciado que no ha habido periodo de exposición pública y que los informes no han sido favorables.

Pese a todo, el equipo de Gobierno pretende seguir adelante con un plan que convertiría en zona azul a espacios como la calle de Condes de Alba y Aliste, la avenida de la plaza de Toros, la calle de la Guardia Civil, la calle de Santa Elena y la calle de la Amargura en su tramo más próximo al coso. Una zona que habitualmente es utilizada por los usuarios del centro de salud en sus visitas al médico.