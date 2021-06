Se declaró “analfabeto, ni sabe leer ni escribir”, para desvincularse de la estafa de 10.073 euros cometida a través de la firma de un pagaré sin fondos para saldar la factura de un pedido de paja que le sirvió un empresario zamorano, quien no pudo hacer efectiva la cantidad hasta que la Audiencia Provincial fijó ayer el juicio, en el imputado extremeño compareció para admitir que se había quedado con el dinero y el material.

La devolución de 8.000 euros poco antes de la vista oral le ha permitido que la sentencia deje la pena de prisión en medio año, ante el hartazgo del zamorano que ha tenido que esperar más de siete años para ver algo de dinero, como explicaba al terminar la vista en la que el imputado, de iniciales G.S.G.T., intervino a través de videoconferencia para conformarse con la pena que solicitaba el Ministerio Fiscal. El imputado y administrador único de la empresa extremeña “Movimientos Los Páramos”, dedicada a demoliciones y derribos, se trasladó a Zamora en abril de 2014, llegó a emprender acciones judiciales por vía civil para reclamar los 10.073 euros en dos juicios distintos sin ningún éxito, “mi cliente no cobró ni un céntimo y el acusado era el único administrador de la sociedad” desde junio de 2012, indicaba el abogado de la víctima al concluir el acto fijado ayer en la Audiencia.

El imputado llegó a alegar que el trato lo había cerrado su padre verbalmente y que él no tenía nada que ver en la operación de compra de la paja al zamorano, si bien el pagaré sin fondos lo firmó el imputado La Fiscalía y la acusación particular sostienen que el procesado es el responsable de no pagar la factura del pedido, como se refleja en el acuerdo al que llegaron ayer con su abogado y que permite a la Audiencia condenarle por enriquecerse ilícitamente mediante una estafa, ya que como responsable único de la sociedad sabía que las cuentas anuales tuvieron resultados negativos hasta 2014.