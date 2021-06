Zamora recibe esta semana 12.560 vacunas contra el coronavirus, que son 1.570 más que la semana precedente, fundamentalmente por el aumento de las dosis de Pfizer, que llegan a 9.360 tras incrementarse en 1.170, las de AstraZeneca que alcanzan las 1.900 (400 más) y Janssen, que no distribuyó ninguna en las fechas precedentes y ahora manda 500. A estas hay que restar las 500 de menos de Moderna, que pasa de 1.300 a solo 800 esta semana.

Con estas dosis y el importante colchón de otras 18.944 de remanente que tiene Sanidad, la semana de vacunaciones arrancó ayer y continúa hoy con los 3.600 docentes y 150 miembros de Protección Civil y bomberos en Ifeza y el Hospital de Benavente.

La mayor parte de los miembros de estos colectivos tienen una primera pauta puesta con la vacuna de AstraZeneca, con lo que tienen la posibilidad de elegir, firmando el correspondiente consentimiento informado, si prefieren la segunda dosis de este mismo laboratorio o bien optan por el de Pfizer. Al parecer la mayor parte de los afectados está optando por ponerse una segunda dosis con la misma marca, AstraZeneca, aunque no es una postura unánime, y de hecho los hay que han optado por Pfizer.

También hoy arranca la vacunación de los nacidos en los años 1977, 1978, 1979, 1980 y 1981, repartidos en dos jornadas, la de este martes y el miércoles, en Ifeza, y el sábado en el Centro de Negocios de Benavente. Se trata de las cinco quintas que completan a toda la década de los que cumplen 40 años. De hecho en estas mismas fechas pueden vacunarse los nacidos entre 1972 y 1976 que por las razones que fueran no pudieron vacunarse la semana precedente.

Las segundas dosis masivas de la semana están previstas para el jueves 24 de junio en Ifeza para los nacidos en el segundo semestre (julio a diciembre) de 1966 y el año 1967. Se trata de una convocatoria exclusiva para todas aquellas personas que recibieron la primera dosis de vacuna el día 3 de junio en Ifeza. En Benavente están previstas las segundas dosis de las personas nacidas en los años 1965, 1966 y 1967, el viernes 25 en el Centro de Negocios de Benavente. Se trata de inmunizar a los que recibieron la primera dosis el pasado 4 de junio.

Dos aulas del Arias Gonzalo, en cuarentena a punto de acabar el curso

Dos aulas del colegio Arias Gonzalo de la capital permanecen en cuarentena, cuando está a punto de acabar el curso escolar. La pandemia por lo demás presenta un perfil muy contenido en Zamora, con sólo tres nuevos positivos, 18 brotes activos (uno menos que ayer) y 102 casos vinculados, sin fallecidos.

El hospital tiene ingresados cinco pacientes en planta, uno menos que la jornada precedente y dos en la UCI, que no presenta cambios. Los datos de riesgo de la pandemia continúan siendo positivos, ya que la incidencia baja ligeramente, hasta los 77,38 casos por cien mil habitantes a 14 días y se estabiliza en 29 a siete días.

El mapa municipal de contagios incorpora a Moraleja del Vino, que registra un positivo, con lo que son 30 las localidades con al menos una persona infectada. La incidencia a 14 días por cien mil habitantes baja en Zamora capital, a 101 casos, en Benavente a 62, sube en Toro a 196, en Morales del Vino a 101, incorpora a Moraleja del Vino con 57, se mantiene en 126 en Fuentesaúco y 73 en San Cristóbal de Entreviñas. En números absolutos en las últimas dos semanas se han diagnosticado 62 casos en Zamora (uno menos), 11 en Benavente (uno menos) y17 en Toro (uno más).

