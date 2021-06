“Hemos preparado una corrida con ilusión y responsabilidad ya que en las últimas ocasiones que hemos lidiado siempre hemos triunfado. Zamora es una plaza que nos trae buenos recuerdos, está muy cerca de aquí de Salamanca donde residimos. Hemos elegido una corrida por hechuras muy pareja, muy bien hecha y creo que es una corrida que puede gustar en Zamora en la línea de años anteriores”. Así se explica José Juan Fraile, el ganadero de El Puerto de San Lorenzo- La Ventana del Puerto, encargado de traer los toros que se lidiarán en la corrida central de la Feria de San Pedro, protagonizada por los matadores Daniel Luque, Roca Rey y Pablo Aguado el sábado 26 a las 20.30 horas.

De esta ganadería es Gironero, uno de los pocos toros que ha logrado salir con vida de una plaza, ya que fue indultado de la de Zamora en 2017 tras cuajar una insuperable faena con Sebastián Castella como diestro. “Gironero está padreando ahora mismo como semental estrella, lo cuidamos. Es un toro con el que tenemos mucha ilusión, le estamos empezando a ver las primeras crías y está dando muy buen resultado, los hijos y las hijas estupendos. Ahora lo hemos llevado a la finca de Cáceres, lleva ya seis meses con un lote de vacas y estuvo también el año pasado”, indica Fraile.

Genética y carácter

“Este toro a priori tenía una genética muy buena que es importante, que la base genética sea buena, tanto la de su padre como la de la familia materna, muy contrastada. Y luego suma mucho el comportamiento en este caso merecedor del indulto. Es un binomio que cuenta mucho a la hora de transmitir los caracteres que buscamos. En este caso hemos visto ahora las primeras crías y están en una línea extraordinaria”.

El ganadero confía en que el fin de las restricciones suponga el inicio de la recuperación para el sector taurino. “El año pasado fue caótico para el sector de la tauromaquia, porque no se celebraron festejos, quedaron ahí las corridas con el gasto económico que ello conlleva. Porque los toros comen todos los días, hay otros gastos que afrontar y no tiene ningún reporte económico porque no se lidiaron. Un año que ha sido muy difícil, si tenemos que afrontar otro año sin toros no sé las medidas que tendríamos que adoptar los ganaderos. Porque el año pasado fue sufragado todo de nuestro bolsillo y la economía, de verdad, se ha resentido de forma extraordinaria”.

José Juan Fraile confía en que la situación se normalice ya este mismo año. “Este año vamos en buena progresión empieza poco a poco a iniciarse las corridas de toros, los espectáculos taurinos, los festejos populares de forma un poco lenta pero paulatinamente. De cara a final de temporada, las ferias de últimos de agosto y septiembre, vamos a estar prácticamente en los números de años anteriores”.

El ganadero alaba el diseño de la Feria de Zamora: “La empresa ha hecho un esfuerzo evidente con la corrida de toros y la de rejones, trayendo a las figuras . Mi deseo es que todo salga bien”.