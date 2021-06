Los nubarrones acechan a Zamora en este sábado, 19 de junio, una jornada que ha amanecido con cielos cubiertos que descargarán en forma de lluvias dispersas a lo largo de la mañana, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. No obstante y, según la Aemet, a partir de las 12 horas las posibilidades de agua desaparecerán. No así los nubarrones, que convivirán con el sol toda la jornada. Las temperaturas se mantienen agradables, con máximas de 23 y mínimas que no bajarán de 9.

El panorama será similar en el resto de la provincia: Toro (9/23), Benavente (10/21) y Puebla de Sanabria (4/20).

En cualquier caso, las precipitaciones intensas no desaparecen en Zamora. Regresan mañana, domingo, con más fuerza, y persistirán hasta el lunes con menor cantidad. A partir del martes se espera que el verano haga acto de presencia con todas las de la ley.