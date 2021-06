La secretaria de Organización del PSOE de Zamora, Ana Sánchez, ha calificado al presidente de la Diputación, Francisco José Requejo, de "tránsfuga de oficio" a favor del Partido Popular. La responsable socialista ha cargado contra el dirigente de Ciudadanos durante la rueda de prensa posterior a la reunión institucional mantenida por los responsables del partido en la provincia, una comparecencia en la que también ha participado Antidio Fagúndez, que ha aprovechado igualmente para cargar contra el mandatario de La Encarnación: "Es un títere", ha deslizado.

De hecho, Fagúndez ha sido el encargado de lanzar los mensajes principales en relación con la actualidad provincial: "La Diputación es una institución inútil para los ciudadanos", ha asegurado el responsable socialista, que ha lamentado que el equipo de Gobierno de La Encarnación se dedique a "debatir mociones sobre indultos" sin destinar "ni un euro a propuestas para mejorar la vida de la gente o para luchar contra la despoblación".

En ese sentido, el líder de los socialistas de Zamora ha puesto un ejemplo en relación con el tren: "Requejo cacarea sobre el madrugador, pero el verdadero problema de su competencia es el que provocó el accidente entre La Hiniesta y Andavías. Aún no han hecho nada para restablecer el tráfico normal por un puente por el que pasan cientos de coches cada día. ¿Tenemos que esperar a que haya un nuevo accidente", se ha planteado Fagúndez.

Asimismo, el también parlamentario nacional ha remarcado que Requejo "se ha erigido en el príncipe de la provincia para que le reciban los ministros, pero él no atiende a sus bomberos". "También tenemos un presidente de la Diputación que se pasó la jornada de reto demográfico reivindicando ante el Gobierno, pero a Igea no le dijo nada", ha apostillado Antidio Fagúndez que, al hilo de esto, también ha alertado sobre "el problema serio" que se presenta ante la próxima llegada de fondos europeos: "No están haciendo nada para prepararse".

Por su parte, Ana Sánchez ha advertido a Igea de que el PSOE "no va a dejar que firme la defunción de la provincia". "Vino aquí a pontificar, pero con las manos vacías", ha insistido la socialista, en referencia a la presencia del vicepresidente de la Junta en el congreso "Razones para quedarnos", organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO.

Sánchez ha reivindicado el trabajo de los socialistas en contraposición con PP y Ciudadanos, que "no tienen ambición y no quieren nada que no sea seguir apoltronados".

Además, la responsable del PSOE ha hecho referencia a la comisión de investigación de las residencias, donde "se va a saber lo que pasó" y ha vuelto a pedir explicaciones a Mañueco sobre la presencia entre sus asesores de Ignacio Cosidó: "¿Qué sabe y cuánto le debe para que no le haya cesado?", se ha cuestionado, para finalizar, Sánchez.