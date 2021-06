La vacunación en primera dosis terminará la semana que viene para todos los zamoranos que se encuentren en la década de los cuarenta años. La Consejería de Sanidad ha anunciado las añadas a las que aplicará el compuesto a lo largo de los próximos días, que serán finalmente las de 1977, 1978, 1979, 1980 y 1981. Los ciudadanos nacidos en esos años podrán acudir al recinto ferial de Ifeza en la capital o al Centro de Negocios de Benavente para que se les administre el suero y deberán hacerlo durante los días 22 y 23 de junio en el caso de Ifeza y el 26 de junio en Benavente. Respecto a los horarios, los ciudadanos los tienen a disposición en la página web de Sacyl y también en la de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, donde se informa diariamente de los colectivos a los que les corresponde aplicarse la pauta.

La delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Clara San Damián, ha informado sobre los siguientes turnos de vacunación que se celebrarán durante la semana próxima. De acuerdo con la estrategia diseñada, los zamoranos de entre 40 y 45 años recibirán la primera dosis, mientras que también está previsto administrar la segunda dosis a las personas que hayan nacido en los años 1965, 1966 y 1967.

El “vacunódromo” de Ifeza continuará siendo el punto principal de vacunación en la capital. Allí habrán de acudir los días 22 y 23 de febrero los nacidos en el año 1977, 1978, 1979, 1980 y 1981 para recibir la primera dosis. El horario vendrá marcado en función del mes de nacimiento y el recinto permanecerá abierto de 9.00 a 21.00 horas. Además, esos días podrán acudir las personas nacidas entre 1972 y 1976 que no pudieron acudir al anterior llamamiento, siempre en el horario correspondiente a su mes de nacimiento.

También en Ifeza están llamados el próximo 24 de junio los ciudadanos nacidos en 1966 (de julio a diciembre) y 1967 para recibir la segunda dosis. En este caso, únicamente deberán acudir los que recibieron la primera dosis de la vacuna el día 3 de junio en el recinto ferial. Pese a que hubo personas de esos años que se vacunaron el día anterior, ellos no deberán acudir todavía a la segunda dosis por haber recibido compuestos diferentes en esas jornadas.

En Benavente, por su parte, los nacidos entre 1977 y 1981 están llamados el 26 de junio para la primera dosis en el Centro de Negocios del Centro de Transporte y Logística. Igualmente, podrán ir los nacidos entre 1972 y 1976 que no pudieron acudir al anterior llamamiento, siempre en el horario correspondiente a su mes de nacimiento. Para las segundas dosis, están llamados los ciudadanos nacidos en 1965, 1966 y 1967 que fueron vacunados en el mismo lugar el día 4 de junio.

Junto a todo este operativo, la Consejería de Sanidad ha informado del comienzo de la aplicación de la segunda dosis a los 3.600 docentes de la provincia de Zamora, así como efectivos de Protección Civil y Bomberos. A estos colectivos se les llamará para su vacunación los días 21 y 22 de junio en Ifeza y en el Hospital de Benavente. Las citaciones, en este caso, se realizarán a través de la Dirección Provincial de Educación y mediante los responsables de cada unidad correspondiente.

Por último, San Damián ha aclarado que no existirá conflicto entre la administración de las segundas dosis y los periodos de vacaciones. “Si un ciudadano es llamado para la segunda dosis en una fecha en la que está fuera por vacaciones, no pasa nada; al volver, la podrá recibir”, ha anunciado. Y es que no se puede adelantar la aplicación de la dosis, pero no existe problema alguno por retrasarla unos días respecto al momento de la citación.