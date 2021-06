Zamora continúa el calendario de vacunación contra el coronavirus. Este viernes 18 de junio, la campaña de inmunización se centra en el Centro de Negocios de Benavente, donde están llamados a inmunizarse las personas nacidas en 1962, 1963 y 1964 que recibieron la primera dosis el pasado 28 de mayo en Benavente.

Estos son los horarios fijados según el mes de nacimiento.

CENTRO DE NEGOCIOS DE BENAVENTE – Nacidos en 1962, 1963 y 1964

Viernes 18 de junio:

De 09:30h a 11:00h: nacidos de enero y abril de 1962.

De 11:00h a 12:00h: nacidos de mayo a agosto de 1962.

De 12:00h a 13:00h: nacidos de septiembre a diciembre de 1962.

De 13:00h a 14:30h: nacidos de enero a abril de 1963.

De 14:30h a 15:30h: nacidos de mayo a agosto de 1963.

De 15:30h a 17:00h: nacidos de septiembre a diciembre de 1963.

De 17:00h a 18:30h: nacidos de enero a abril de 1964.

De 18:30h a 19:30h: nacidos de mayo a agosto de 1964.

De 19:30h a 21:00h: nacidos de septiembre a diciembre de 1964.

Se trata de una convocatoria EXCLUSIVA para todas aquellas personas que recibieron la primera dosis de vacuna el día 28 de mayo en el Centro de Negocios de Benavente.

¡No te olvides!

Se recuerda que toda persona que acuda a vacunarse debe llevar el DNI y la tarjeta sanitaria o de mutualista.

¿No puedes acudir?

No te preocupes, si no puedes acudir en esta fecha, no llames por teléfono. Se informará de próximas convocatorias.

¿Quiénes no deben acudir?

- Personas con COVID o en cuarentena.

- Personas consideradas de alto riesgo.

- No acudir antes de la fecha indicada para la segunda dosis (21 días para Comirnaty (Pfizer), 28 días para Moderna y 12 semanas para AstraZeneca).

- Las personas de 65 años o menos de edad (nacidos a partir de 1956) que hayan pasado la enfermedad antes de la primera dosis solo deben recibir una dosis.

- Las personas de 65 años o menos de edad (nacidos a partir de 1956) que hayan pasado la enfermedad después de la primera dosis, deberán esperar al menos seis meses para recibir la segunda dosis.