“Es un clásico ya consolidado que no podía faltar en San Pedro”. El concejal de Juventud y Fiestas del Ayuntamiento de Zamora, Sergio López, presentó una nueva edición del Mubaza Fest, un encuentro de la nueva cantera y grupos ya conocidos —y reconocidos— organizado por la Asociación de Músicos y Bandas de Zamora (Mubaza) para que el público local conozca lo que se hace en la tierra en cuestión de música.

El éxito de la edición que se puso en marcha el pasado septiembre —pospuesta tras la suspensión de las fiestas de San Pedro por motivo de la pandemia— ha hecho que los organizadores se hayan animado a repetir escenario para esta nueva ocasión. De esta manera, las aceñas de Cabañales volverán a ser punto de encuentro para los amantes de la música a partir del 25 de junio, en un festival que se desarrollará hasta el domingo 27 y que tendrá como colofón final nuevos conciertos el martes 29, esta vez en la plaza de la Catedral.

“Lo que se pretende es darles un espacio en las fiestas de la ciudad a estos grupos”, afirmó el concejal. Un espacio que además se han ganado todos ellos por derecho propio, teniendo en cuenta la buena acogida que siempre tienen estos conciertos entre el público zamorano.

Aunque las restricciones se han relajado un poco al ir mejorando los datos, las medidas de seguridad seguirán presentes para poder disfrutar de la música con todas las garantías, con la experiencia ya del pasado septiembre. Los conciertos son totalmente gratuitos, pero con aforo limitado a unas 160 personas, que escucharán las actuaciones sentados en sillas, que serán desinfectadas entre concierto y concierto. Se recomienda que se acuda media hora antes de los conciertos para poder entrar sin problema a los espacios habilitados.

Desde la organización de Mubaza, Rubén Corral valoró los lugares elegidos para los conciertos, “amplios y frescos”, y donde se podrán descubrir tanto grupos nuevos como consolidados y ya conocidos por el público zamorano. Entre estos últimos estarán Huckleberry, Markfeel, Edu Jerez o Inadaptado, mientras que Mubaza Fest supondrá su primer salto al escenario de este festival para grupos como Driving Rain, Aullidos Rock Band o Arriebro. “El 80% de los grupos que van a tocar no lo habían hecho nunca con nosotros”, calculó Corral, quien recordó que junto a la frescura y variedad de estos están otras formaciones “con proyección nacional, lo que demuestra que tenemos muy buenos artistas en Zamora”, subrayó. Además, este año se ha hecho un hueco también a los djs locales, que serán los encargados de cerrar dos de las jornadas del festival. Todo ello da buena cuenta de la variedad en estilos musicales que se ofrecen en Zamora y que crece año tras año, pues la asociación tiene cada vez más socios vinculados a la música en todas sus modalidades.

El programa del denominado Mubaza Fest.021 arranca el viernes 25 con la actuación de Driving Rain (19.00 horas), encargados de inaugurar el festival, a los que seguirán Aullidos Rock Band (20.30 horas), La Milker Band (22.00 horas) y el colectivo Mubazers Dj’s (23.00 horas).

El sábado 26 de junio habrá por la mañana una sesión vermú con los conciertos de Carabina (12.00 horas) y Arriebro (13.30 horas), mientras que por la tarde será el turno de The Cucarachas Enojadas (19.00 horas), The Son of Wood (20.30 horas), Titis Twister (22.00 horas) y Como Sheena & Andrew Reverbo dj’s (23.00 horas).

Para la jornada del domingo 27 de junio está prevista una nueva sesión vermú matutina, esta vez con Luis Pencho (12.00 horas) y Trifásicos Yeyé (13.30 horas), y una sesión de tarde que comenzará Huckleberry (18.00 horas) y seguirán Markfeel (19.30 horas), Crash (21.00 horas) y Vikingo (22.30 horas).

La edición de este festival zamorano se despedirá el martes 29 de junio cambiando la ubicación del escenario, que se trasladará hasta la plaza de la Catedral para tener el colofón con Project Claudia (18.00 horas), Edu Jerez (19.30 horas) e Inadaptado (21.00 horas), que pondrán el punto y final a este repaso de todo lo que se mueve musicalmente en Zamora.