Varios comercios de la ciudad y de la provincia —de todo tipo, desde perfumerías a talleres mecánicos— sufrieron durante la mañana de ayer un error en sus datáfonos que se tradujo en cargos dobles en las cuentas corrientes de los compradores. Según ha podido saber este diario, la incidencia, que se produjo en Zamora y en otros puntos de España, ha sido atribuida a la plataforma de pagos que utilizan varias entidades financieras, algunas de ellas con gran implantación en la provincia de Zamora. Se trata, insisten fuentes del sector financiero consultadas por este diario, de una cuestión ajena a las entidades.

La escena era la misma en varios establecimientos de la ciudad. El cliente pasaba la tarjeta por el datáfono para pagar su compra, procedimiento habitual, y en la pantalla del aparato aparecía un código de error desconocido también para el trabajador del comercio. Como suele suceder cuando ocurren errores de este tipo, consumidores y comerciantes interpretaron que el cargo no se había llevado a cabo y la operación se volvía a repetir, pasando la tarjeta por el datáfono una vez más. Lo que sucede es que, aunque el datáfono enviaba un mensaje de error, el cobro sí que se había llevado a cabo. De hecho, volvía a llevarse a cabo cada vez que la tarjeta pasaba por la máquina, lo que dio lugar a cobros duplicados e incluso triplicados.

El enfado de los clientes iba a más cuando comprobaban que las entidades financieras dueñas de las tarjetas de crédito con las que se estaba pagando no disponían de gran información y que fiaban todo a que el problema se solucionara en el futuro. Los comercios no podían anular las compras ya que, al no salir el ticket del datáfono, este interpretaba la transacción como no culminada.

La incidencia quedó resuelta, según fuentes financieras, antes de las dos de la tarde de ayer. Los casos de los clientes que han visto duplicados los cargos en sus tarjetas “quedarán resueltos en las próximas horas o, a más tardar, mañana” (por hoy). Las mismas fuentes aseguran que el problema quedará resuelto de forma automática, sin que los clientes afectados tengan que hacer nada. Incidencias de este tipo son “habituales” en otros servicios que utilizan la red. En los últimos meses se ha informado sobre casos similares en Google o en redes sociales, casos que también se han resuelto. Desde el sector insisten en que los datáfonos son plataformas de compra seguras y que cualquier error o cobro indebido queda siempre reflejado, por lo que no habrá mayores problemas para recuperar el dinero ni para que los comerciantes cobren por sus productos.