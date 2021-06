La Biblioteca Pública del Estado de Zamora organiza este sábado 19 de junio a las 11.30 horas un taller espectáculo de juegos de palabras basado en la Gramática de la Fantasía del autor Gianni Rodari.

Como explican desde la Biblioteca, la sesión se celebrará en el salón de actos de la biblioteca, con entrada libre hasta completar aforo, respetando todas las medidas anti-COVID dictadas por las autoridades sanitarias.

Reseña de la editorial Kalandraka citada por la Biblioteca Pública del Estado:

"Fruto del interés por la literatura infantil, Gianni Rodari recorrió las escuelas italianas en los años sesenta para dedicarse «a contar cuentos y a responder a las preguntas de los niños. Porque, de hecho, siempre hay un niño que pregunta ¿Cómo se inventan las historias?, y merece una respuesta sincera». A través del contacto directo con el alumnado, Rodari observa, conversa y toma apuntes, intentando descubrir los procedimientos del arte de crear historias. Esta actividad será la base de su obra teórica más importante, «Grammatica della fantasia» (1973), que tomó forma en un encuentro con docentes en el que Rodari participó, invitado por el Ayuntamiento de Reggio Emilia. Se trata de un manual de obligada referencia para educadores, una aportación sin precedentes a la pedagogía contemporánea y el legado con el que Rodari transmite su idea revolucionaria y liberadora de la literatura: «Todos los usos de la palabra para todos me parece un buen lema, con un bonito toque democrático. No porque todo el mundo sea artista, sino para que nadie sea esclavo». Rodari invita a convertir la palabra en juego, al tiempo que desvela el proceso de escribir historias para la infancia y la ayuda a inventar nuevos mundos. «Gramática de la fantasía» ofrece la posibilidad de demostrar que para entrar en la realidad no solo sirven las puertas, sino también las ventanas: «Es más divertido y, por lo tanto, también más útil». Rodari presenta el «binomio fantástico» y «que pasaría si...?», la construcción de adivinanzas, la «ensalada de cuentos» y otras propuestas rodarianas para crear historias. También aporta un mensaje muy claro a la escuela: ningún tipo de jerarquía entre las distintas materias; y, en el fondo, una sola materia: la realidad, enfocada desde todos los puntos de vista, desde lo próximo, la comunidad escolar, el estar juntos, el modo de estar y trabajar juntos. En una escuela así, los niños y las niñas ya no son consumidores de cultura y valores, sino creadores y productores de valores y cultura".