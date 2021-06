Implicar a los profesores y a los propios alumnos en la reclamación de una EBAU en la que se apliquen elementos correctores para ofrecer a los estudiantes de las diferentes comunidades autónomas idénticas oportunidades de acceso a las diferentes universidades es una de las propuestas que coloca sobre la mesa el profesor de bachillerato Luis M. Esteban. El docente llega a reivindicar como alternativa, incluso, un examen similar al MIR, el utilizado para los estudiantes de medicina y enfermería. Y replica a quienes consideran que este sistema no refleja la madurez de los alumnos que los exámenes actuales de la EBAU, nada adecuados a los tiempos que corren, tampoco cumple esa función.

Las alternativas que lanza permiten apuntalar la reivindicación de la Asociación por un Acceso a la Universidad en Igualdad, creada en Zamora y a la que Esteban se ha unido en aras a lograr que el sistema educativo se replanteé la fórmula actual que implica “una clara injusticia”, una absoluta desigualdad y “discriminación” para quienes se examinan para acceder a la universidad.

Para atajar esa desventaja de algunos territorios sobre otros, el profesor y colaborador de LA OPINIÒN-EL CORREO DE ZAMORA, reclama, junto a la Asociación zamorana, que la EBAU se realice a través de un examen que tenga idénticos criterios, que deben ser objetivos, en todas las comunidades autónomas. En su defecto, propone que se que cree un factor corrector para las calificaciones para, si no eliminar esas situaciones injustas que ahora se producen, al menos reducir esa injusticia de la habla y conseguir que se compensen las desigualdades en las notas de corte a fin de impedir que unos alumnos tengan más fácil acceder a la universidad en la que desean cursar determinada carrera que otros.

Por otro lado, en defensa la aplicación del factor corrector de las notas mediante percentiles, insiste en que “es la fórmula que se usa para los alumnos extranjeros en universidades como Harvard”. Esteban defiende que no tiene otro objetivo que el de buscar ese equilibrio entre las diferencias curriculares de existentes entre el país de origen y aquel a cuyo sistema universitario se pretende acceder. La finalidad es la misma que defiende la Asociación zamorana, impedir que el sistema educativo garantizar la distribución equitativa de las plazas universitarias y que los alumnos de un país no tengan ventajas sobre otros. Esteban, al igual que Asociación por un Acceso a la Universidad en Igualdad de Zamora, persigue “el principio de igualdad de oportunidades”, que sea una realidad y no papel mojado. La EBAU, subraya, es “una pieza clave en el acceso a la universidad de nuestros futuros profesionales; la puerta que abre o cierra expectativas, vocaciones, frustraciones y gastos económicos según las notas de cada alumnos”.