La hostelería zamorana se prepara para entrar en el nivel 1 de alerta sanitaria. Un escenario en el que el consumo podrá realizarse en barra, de pie o en mesa y con un aforo de hasta el 75% del local, con una limitación máxima de ocupación por mesa o agrupación de mesas de 25 personas. Eso podría ocurrir la semana próxima. Concretamente, a partir del lunes, tal y como han señalado desde la Asociación Zamorana de Empresarios Hosteleros (Azehos). Su presidente, Óscar Somoza, se reunía ayer con Alfonso Fernández Mañueco para avanzar en la tramitación de nuevas ayudas, pero esta puerta abierta a la desescalada ha terminado por resultar lo más productivo del encuentro.

El propio Somoza ha reconocido que la entrada en el nivel 1 de alerta sanitaria supondrá un auténtico alivio para la hostelería. “La situación va mejorando a medida que se aplican las vacunas y por eso nos encontramos ya a las puertas de eliminar todas las restricciones, que son las que han lastrado a nuestro sector”, ha expresado en declaraciones a este diario. Para el presidente de Azehos, una de las cuestiones más importantes de su encuentro con la Junta es “que por fin se han dado cuenta de que es un sector estratégico” y por eso habrá más ayudas de cara al futuro.

Los hosteleros zamoranos han encontrado a la Junta de Castilla y León “receptiva” respecto a la consideración del sector como “fundamental” para el resto de la economía. “Siempre hemos dicho que alrededor de la hostelería giran muchos negocios y ahora por fin se ha reconocido”, ha explicado Óscar Somoza. A este respecto, Alfonso Fernández Mañueco ha destacado el compromiso de su Gobierno “con empresarios, pymes, trabajadores y autónomos del sector” y ha señalado que, desde el inicio de la crisis, se han puesto en marcha medidas “con la idea clara de llegar hasta el límite de las posibilidades que tiene la Junta”.

Por ejemplo, ha recordado Mañueco que ya se han puesto sobre la mesa más de 464 millones de euros en ayudas directas, y medidas de liquidez y crédito que han movilizado 546 millones inversión inducida para el conjunto del tejido productivo. Y se llegará aún más lejos, articulando nuevas medidas, por 200 millones con el dinero que debe abonar el Gobierno central de la liquidación pendiente del IVA de 2017. A estas hay que añadir las dirigidas específicamente para el sector, al que se comenzó a apoyar desde el año pasado. En junio de 2020 se convocaron 2,2 millones de euros que llevaron ayudas a 1.233 empresas del sector turístico de la región.

Los representantes empresariales han solicitado ayudas económicas para la confederación regional y para las asociaciones provinciales con el fin de poder seguir manteniendo las labores de asesoramiento y tramitación a los empresarios, “que tan útil ha sido en estos meses de restricciones”, y al mismo tiempo comenzar a hacer una labor de formación en el sector que coloque a la hostelería castellanoleonesa en lugares de privilegio. Así, se han referido a los 200 millones de euros de devolución del IVA a la comunidad por parte del Gobierno central porque considera que la hostelería “debe de estar en primera línea” a la hora de su reparto.

Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco ha subrayado el “compromiso claro” de su Gobierno con este sector, especialmente afectado por las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia de la COVID-19. Una situación que deberá cambiar, como ha expresado el presidente, a medida que avance la estrategia de vacunación. “El buen ritmo en la vacunación, con el que cerca de 1.200.000 personas, más del 53% de la población vacunable, ya ha recibido al menos una dosis, y el refuerzo sanitario están contribuyendo de manera decidida a superar la pandemia y a continuar aliviando restricciones, lo que facilita la recuperación económica”, ha expresado frente a los representantes de la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León.

Fernández Mañueco ha resaltado que han ido aumentando los aforos y los horarios, con la idea de continuar dando pasos de la mano de los datos sanitarios y epidemiológicos. De esta manera, si todo continúa como hasta la fecha, todas las provincias de Castilla y León podrían abandonar la fase 2 al inicio de la próxima semana para recuperar cierta dosis de normalidad en la actividad.

Verbenas con aforo limitado, salvo que haya distancia de seguridad

La celebración de verbenas al aire libre no exigirá de evaluación de riesgo sanitario si no excede el aforo de 500 personas o el número de personas que, respetando la distancia de seguridad de 1,5 metros, tengan cabida en el espacio que se haya delimitado. Así lo ha informado el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) reunido este lunes, que ha abordado las medidas de seguridad de cara a las fiestas que se puedan celebrar este verano.

De esta manera, respecto a los eventos multitudinarios, no será necesaria la evaluación previa del riesgo sanitario si el número de asistentes no supera los 250 en espacio cerrado o los 500 al aire libre; si el evento no implica aglomeración de personas; si es posible el cumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros tanto en espacios cerrados como al aire libre; y si dispone de una organización que permita la aplicación de medidas de control de la transmisión de virus respiratorios.

Por el contrario, sí se considerará necesaria la evaluación del riesgo sanitario en la celebración de capeas, probadillas, vaquillas, encierros o festejos taurinos tradicionales, tal y como han señalado desde la administración regional.

