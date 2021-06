La celebración de verbenas al aire libre no exigirá de evaluación de riesgo sanitario si no excede el aforo de 500 personas en le nivel 2 o el número de personas que, respetando la distancia de seguridad de 1,5 metros, tengan cabida en el espacio que se haya delimitado. Así lo ha informado el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) reunido este lunes, que ha abordado las medidas de seguridad de cara a las fiestas que se puedan celebrar este verano.

De esta manera, respecto a los eventos multitudinarios, no será necesaria la evaluación previa del riesgo sanitario si el número de asistentes no supera los 250 en espacio cerrado o los 500 al aire libre; si el evento no implica aglomeración de personas; si es posible el cumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros tanto en espacios cerrados como al aire libre; y si dispone de una organización que permita la aplicación de medidas de control de la transmisión de virus respiratorios.

Por el contrario, sí se considerará necesaria la evaluación del riesgo sanitario en la celebración de capeas, probadillas, vaquillas, encierros o festejos taurinos tradicionales. En la guía de niveles elaborada por la Junta de Castilla y León se puede encontrar toda la información detallada, así como los documentos que se deben elaborar en caso de que fuese necesario solicitar una evaluación de riesgo sanitario.