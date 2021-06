A las puertas de una semana donde se anuncian 17.000 vacunas en Zamora, la verdad es que de momento la puesta en marcha de los grandes centros de vacunación masiva de Ifeza y el Centro de Negocios del Centro de Transportes de Benavente no han supuesto un revulsivo con respecto a la marcha de la campaña en la provincia.

De hecho, aunque se han batido récords diarios de inmunizaciones, el cómputo semanal de vacunaciones no ha sido ni mucho menos el más alto de la pandemia. No porque los vacunódromos no tengan capacidad para ello, sino porque no hay dosis suficientes como para que funcionen cinco o seis días a la semana, algo que ocurrirá por primera vez desde este lunes 14 al sábado 19.

Así, en esta última semana se han puesto en Zamora 10.518 dosis, la anterior 9.629 y la semana del 24 de mayo al 30 de junio, 8.293. Fue esta última semana, concretamente a partir del 26 de mayo, cuando se pusieron en marcha los vacunódromos de Ifeza y el Centro de Negocios de Benavente.

Sin embargo, semanas atrás Zamora había vivido tiempos mejores. El récord lo tiene hasta ahora la semana del 3 al 9 de mayo, cuando se pusieron nada menos que 14.875 vacunas, seguido del 12 al 18 de abril con 13.200 y del 9 al 16 de mayo, con 13.147. Pero es que hay también semanas anteriores que superan las dosis que se han puesto en los vacunódromos, como las 11.426 entre el 4 y el 11 de abril o las 12.188 entre el 19 y el 25 de abril.

La explicación es que en cuanto se vacunó a la población mayor de 70 años cambió el criterio de reparto de las vacunas, que pasó a ser proporcional puro según la población de cada comunidad, lo que perjudicó a Castilla y León y Zamora, que antes estaban sobre dotadas.

A punto de superar los 60.000 zamoranos con pauta completa

59.876 zamoranos están ya completamente inmunizados contra el coronavirus, es decir, tienen las dos dosis puestas, lo que significa que esta misma semana Zamora superará los 60.000, sobre todo a partir del miércoles cuando se empiecen a poner segundas inyecciones a las numerosas quintas del “baby boom”.

Zamora tiene al 35% de la población inmunizada y recupera el segundo puesto de la comunidad, sólo superada por Soria, si bien es cierto que con León y Salamanca prácticamente empatados, en un pañuelo. Y Zamora sigue siendo la primera provincia de Castilla y León en vacunas totales administradas, ya que ha puesto 152.086, lo que significa que prácticamente el 56% de la población provincial tiene al menos una dosis, lo que le proporciona el liderazgo en solitario de Castilla y León.

Con primera dosis está inmunizado un porcentaje de población que se acerca al 100% de los 60 años para arriba, en tanto que en el tramo de 50 a 59 años se ha quedado más escaso, en el 77% en el caso de los hombres y el 80% en las mujeres. Hay que tener en cuenta que en teoría ya están vacunadas todas las quintas de esa edad. En segundas dosis la inmunización casi total está en las personas de 70 años para arriba, mientras falta mucho en quintas inferiores.

