Hoy mismo entran en vigor las nuevas medidas del Semáforo COVID adoptadas por la Junta para ajustar las restricciones a la marcha de la pandemia del coronavirus y que recogen novedades importantes, como la tímida apertura del ocio nocturno, con discotecas con un tercio de aforo y abiertas hasta las 2 de la madrugada, la ampliación hasta esa hora del horario para el resto de la hostelería o la permisividad de las verbenas, pero sin baile, además de relajar aforos en otros sectores comercial, hostelero o turístico.

La provincia, como toda la comunidad está en nivel 2, pero se prepara ya para el paso a nivel 1 debido a la buena marcha de la pandemia, ya que a pesar de haber aumentado los casos entre los no vacunados, los más jóvenes, el hecho de tener una buena parte de la población provincial vacunada hace que en estos segmentos de edad el virus esté entrando mucho menos, según el vicepresidente autonómico, Francisco Igea.

Lo que aprobó ayer el Consejo de Gobierno y entra hoy en vigor es la modificación del Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, por el que se actualizan los niveles de alerta sanitaria y el plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus.

Discotecas y pubs

El aforo máximo de discotecas y salas de fiestas queda en un tercio para el consumo en interiores; y en pubs, karaokes y bares especiales no se podrá superar el 75 % del aforo en mesas en las salas de hasta 40 clientes y del 50 % en salas de más de esa cifra de usuarios, con diez personas por mesa. El consumo interior y exterior no se puede hacer de pie ni en barra. El horario de cierre del ocio nocturno se establece en las 2 de la madrugada, sin nuevos clientes desde una hora antes.

Resto de hostelería

Con el fin de homogeneizar los horarios vigentes tras la apertura del ocio nocturno, se amplía, para el sector de establecimientos de hostelería y restauración y sociedades gastronómicas y en el nivel 2 de alerta sanitaria, su apertura hasta las dos de la madrugada, no pudiendo, no obstante, admitirse nuevos clientes desde la una de la madrugada. Eso sí, hay que respetar las ordenanzas municipales que, como la de Zamora capital, no permite terrazas más allá de la 1 los días de diario y las 2,30 los fines de semana. Las atracciones de feria podrán abrir hasta las 2.00.

Locales de juego y apuestas

Aforo máximo del 50 % y ocupación máxima de diez personas por mesa o agrupación de mesas.

Comercio y servicios

En establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales abiertos al público que no formen parte de centros o parques comerciales el aforo será del 75%. En zonas comunes y recreativas y en el interior de los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades y servicios profesionales abiertos al público, situados en establecimientos que tengan la condición de centros y parques comerciales o que formen parte de ellos el aforo máximo será del 50%.

Alojamientos

Sobre ocupación de alojamientos turísticos no hoteleros, como son las casas rurales y las viviendas de uso turístico, para las que se establece que, en el nivel 2 de alerta sanitaria pandémica, el máximo número de personas alojadas será doce, pudiendo estar integrados máximo por tres grupos de convivencia estable: en el caso de que se trate de un único grupo de convivencia estable, el aforo podrá aumentarse al máximo que tenga autorizado el establecimiento por el órgano competente en materia de turismo.

Mercados al aire libre

Las modificaciones afectan también a los aforos en mercados al aire libre, ferias comerciales al aire libre, mercados de ganados y entes feriales. Los mercados que desarrollan su actividad en la vía pública tendrán un aforo máximo del 75%. Los mercados de ganados y entes feriales que desarrollan su actividad en espacios cerrados tendrán un aforo del 75% para el público.

Zonas deportivas

En lo referido a parques y zonas deportivas de su uso público, se modifica la frecuencia en las labores de higienización y prevención en estas instalaciones, tales como zonas infantiles, aparatos de actividad física o mobiliario urbano de uso compartido, que deja de ser diaria pero sí superior a lo previsto en los planes generales de limpieza de cada municipio.

Medidores de CO2

Por último, con carácter general pero con especial indicación para los establecimientos de hostelería, restauración y ocio nocturno, se recomienda que en interiores se disponga de un sistema de ventilación y renovación de aire, con presencia de medidores de CO2.

Verbenas

El documento de la Junta no dice nada al respecto, pero Igea indicó que “todos los eventos musicales se pueden celebrar de momento sin baile, y todas las actividades se pueden celebrar donde deben”. Veremos a ver qué pasa en las fiestas.

