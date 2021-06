Todos los alumnos de la EBAU recibirán la máxima nota en la pregunta del examen de inglés que contenía errores, según ha asegurado la vicerrectora de docencia de la Universidad de Salamanca, María José Rodríguez Doncel, durante su visita al Campus de Zamora.

"Ha sido en la prueba de inglés, es un error menor que se ha solventado ya en este momento. Ha habido un error menor, ha habido un acuerdo entre el profesorado responsable de la materia por el cual ese item erróneo va a obtener la máxima puntuación y por tanto ningún alumno se va a ver perjudicado por ese error" señaló la vicerrectora.

Los jóvenes tenían como misión hallar en un texto sobre las células cutáneas sinónimos en inglés de los términos 'repair' y 'damage'. Sin embargo, esta última no tenía sinónimo alguno en todo el desarrollo del texto: estaba escrita de forma literal.

Preguntada por otros errores detectados en fundamentos del arte dijo que "no tengo noticia de que haya habido más errores o confusiones. No obstante, existe un grupo de trabajo permanentemente alerta de todo lo que ocurre y si es preciso tomará medidas inmediatas".

Por su parte, el rector, Ricardo Rivero, se mostró partidario de la celebración de una EBAU única para toda España, con el fin de que todos los alumnos tengan igualdad de oportunidades.

"Defiendo una mayor coordinación en el sistema a nivel nacional para garantizar la igualdad de oportunidades". El rector explicó que Castilla y León este año ha sido la comunidad autónoma con mayor presencialidad en todos niveles educativos. Ahora sabemos que la presencialidad es garantía mejor formación, antes no teníamos tantas evidencias. Nuestros estudiantes se han esforzado mucho, han ido a clase en contacto compañeros y profesores y están presentándose a pruebas muy exigentes y competitivas y que los raseros no sean perfectamente homologables no parece ideal desde el punto de vista de igualdad de oportunidades. Por tanto, defiendo cambios".