El vacunódromo de Ifeza ha inyectado en la pasada jornada -martes, 8 de junio- hasta 3.631 dosis de vacunas en una jornada que ha sido récord absoluto. La delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Clara San Damián, ha explicado también la causa que está detrás de las colas que tuvieron que soportar los usuarios ayer: "No se debe a una mala planificación sino a la gente que fue a vacunarse en el horario que no le correspondía".

Ante esta situación, San Damián hace un llamamiento a los ciudadanos a que "acudan a la hora en que están citados porque está todo calculado para que no tengan que hacer cola". No obstante las autoridades sanitarias en coordinación con la gerencia de Ifeza han organizado el dispositivo para que la gente pueda esperar en el interior del recinto y no a pleno sol.

Sacyl dar a conocer mañana el calendario de vacunación de la próxima semana, que se anuncia ya como uno de los más importantes al coincidir las vacunaciones masivas de primeras y segundas dosis.

TODO SOBRE LA VACUNACIÓN EN ZAMORA